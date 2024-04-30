جل البنجر لبشرة رطبة وصافية ونضرة وحيوية

ترطيب البشرة يوميا من الأمور المهمة التى تحافظ على شباب ونضارة البشرة وتعزيز جمالها، لذا تهتم الفتيات كثيرا بالترطيب.

وترطيب البشرة يجب ألا يقتصر على الترطيب العادى يوميا القائم على الكريمات الصناعية بل يجب أن يكون الترطيب عميق حفاظا على جمال البشرة.

جل البنجر لبشرة رطبة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، جل البنجر لبشرة رطبة وصافية مفعمة بالنضارة والحيوية.

المكونات:-

ثمرة بنجر

ملعقة جل صبار

الطريقة:-

نحضر البنجر ونغسله جيدا.

ثم نقشر البنجر ونسلقه حتى تمام النضج.

ثم نبشره بشر ناعم.

ثم نصفيه جيدا حتى نحصل على عصير صافى.

ثم نأخذ السائل الناتج ونضعه في بولة عميقة ونضيف له جل الصبار ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

ثم نحفظ الخليط في علبة صغيرة محكمة الغلق ونضعها بالثلاجة وصلاحيتها أسبوع.

نستخدم الكريم يوميا على البشرة فى المساء.

حيث نفرد طبقة رقيقة منه على البشرة فى حركات دائرية برفق.

ثم نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

جل البنجر لبشرة رطبة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.