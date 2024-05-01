تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

هبطت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6% عند مستوى 24302 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 29570 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.12% عند مستوى 10515 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% عند مستوى 5565 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 7838 نقطة.

تداولات جلسة منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء منتصف تداولات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقى 90 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.674 تريليون جنيه.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 6.01% ليغلق عند مستوى 24448 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.39% ليغلق عند مستوى 29692 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 5.97% ليغلق عند مستوى 10529 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.92% ليغلق عند مستوى 5573 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 7938 نقطة

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تداولات جلسة الإثنين

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.764 تريليون جنيه، لتربح نحو 73 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.57 % عند مستوى 26011 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.45% عند مستوى 31720 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.57% عند مستوى 11197 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.59% عند مستوى 5862 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.43% عند مستوى 8376 نقاط.

البورصة المصرية، فيتو

تداولات بداية الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 77 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.691 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.93 % عند مستوى 24639 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.97% عند مستوى 30080 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.45% عند مستوى 10838 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.78% عند مستوى 5665 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% عند مستوى 8220 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو تريليون جنيه، لتخسر نحو 50 مليار جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.21% عند مستوى 25917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.99% عند مستوى 32521 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.21% عند مستوى 11102 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.49% عند مستوى 5997 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.48% عند مستوى 8510 نقاط.