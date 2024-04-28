البشرة الصافية مثل الفلتر تزيد من جمال صاحبتها وتغنى عن استخدام المكياج ومستحضرات التجميل، لذا تحلم الفتيات كثيرا بالبشرة الصافية.

للحصول على بشرة صافية يجب العناية الجيدة بالبشرة من خلال الترطيب اليومي وشرب الماء الوفير وتناول الخضراوات والفاكهة الطازجة.

وصفة طبيعية لبشرة مثل الفلتر

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية استخدميها ليلا لبشرة مثل الفلتر فى الصباح.

المكونات:-

اوراق صبار طازجة يتم قطعها من زراعة الصبار

الطريقة:-

نحضر ورقة صبار وتقطيعها من الجانبين ونضعها بشكل طولى فى كوب للتخلص من السائل الأصفر السام.

بعدها نغسل الصبار وتفتحه ونأخذ الجل بداخله.

نضع جل الصبار فى الخلاط ونضربه جيدا.

ثم نحفظه فى برطمان زجاجي محكم الغلق.

ثم نضع الجل فى الثلاجة وصلاحيتها أسبوع.

نستخدم الحل يوميا على البشرة من خلال وضع طبقة رقيقة من جل الصبار على البشرة فى حركات دائرية برفق.

نترك الجل على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

وصفة طبيعية لبشرة مثل الفلتر، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.