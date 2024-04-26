الجمعة 26 أبريل 2024
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صحة ومرأة

بمكونات بسيطة تخلصى من آثار الشمس على البشرة

تفتيح البشرة، فيتو
تفتيح البشرة، فيتو

مع ارتفاع درجات حرارة الطقس وسطوع الشمس لفتات طويلة تتأثر البشرة كثيرا حيث يتغير لونها وتظهر بها البقع الداكنة ما يؤثر على مظهر الفتيات.

وتحرص الفتيات طوال فصل الصيف على العناية الجيدة بالبشرة للتخلص من آثار الشمس على البشرة للحصول على بشرة صافية ومميزة.

وصفة طبيعية للتخلص من آثار الشمس على البشرة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية للتخلص من آثار الشمس على البشرة.

المكونات:-

ملعقة نشاء

ملعقة لبن بودر 

ماء ورد

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا جيدا.
  • ثم نضيف ماء الورد تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • يفضل أن تكون ماء الورد مثلجة لتهدئة البشرة.
  • ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يرطب البشرة ويغذيها ويفتحها ويجعلها أكثر نضارة.
وصفة طبيعية تخلصك من آثار الشمس على البشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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بمكونين اثنين، احصلى على بشرة مثل الفلتر خالية من العيوب

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كريم طبيعي استخدميه يوميا للحصول على بشرة صافية وناصعة البياض

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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الطقس الشمس آثار الشمس على البشرة البشرة العناية بالبشرة وصفة طبيعية للتخلص من آثار الشمس على البشرة نادية محمد خبيرة التجميل

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