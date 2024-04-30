أخبار الفن اليوم: ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. ونجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية
شهدت الساحة الفنية والثقافية اليوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل الجاري، العديد من الأحداث والأخبار المهمة والتي كان أبرزها كالتالي:
تكريم أشرف زكي ولقاء سويدان ومحمد محمود بحضور محافظ الإسكندرية (صور)
شاركت الفنانة لقاء سويدان في مبادرة لتوظيف 1000 شاب بالإسكندرية بحضور عدد من نجوم ونجمات الفن، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.
وكرمت المبادرة، الفنانة لقاء سويدان، ومجموعة من النجوم بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومجموعة من قيادات المحافظة.
ومن أبرز النجوم المكرمين: الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد محمود، وخالد سرحان، وطارق صبري، وحمزة العيلي، وآخرين.
نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية: كنت لا حس ولا صوت
كشفت الفنانة نجوى فؤاد، آخر تطورات حالتها الصحية بعدما تعرضت لوعكة مفاجئة مؤخرا نقلت على إثرها للمستشفى.
وقالت نجوى فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "من 5 أيام وقعت على الأرض فجأة لا حس ولا نفس ولا أي حاجة وعلطول اتنقلت للمستشفى لإن ضغطي كان واطي جدا".
وأوضحت: "جالي هبوط جامد في الدورة الدموية والسكرتيرة طلبت الإسعاف وروحنا على المستشفى، قعدت يومين في علاج تام وربنا من على بالشفاء وبقيت كويسة".
الجزائر والعراق يحصدان جوائز المسابقة العربية بالإسكندرية للفيلم القصير
أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن جوائز الدورة العاشرة، وذهبت جائزة هيباتيا الذهبية لفيلم "غرفة صغيرة" من العراق - للمخرج كميرن بتاسي، والجائزة مقدمة من الكاتب الكبير فؤاد الهاشم وقام بتسليمها الدكتور يوسف العميري رئيس خلجيون في حب مصر.
أما هيباتيا الفضية فحصل عليها الفيلم الجزائري 'الطفطافة والمقينين' للمخرج أمير بن صيفي، كما حصل الفيلم اللبناني "كتير كول" أو ( So cool ) للمخرجة مارلين نعمان علي تنويه خاص.
وتنويه خاص اخر لفئة التمثيل لفيلم "الي ريما" للممثل محمد يوسف والممثلة ياسمينا العبد.
ريم بسيوني: فخورة بالفوز بجائزة زايد للكتاب في دورة تحمل اسم نجيب محفوظ
أعربت الروائية ريم بسيوني عن سعادتها باستلام جائزة الشيخ زايد للكتاب عن رواية “الحلواني ثلاثية الفاطميين”.
وكتبت “بسيوني” على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تشرفت اليوم بتسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب ”فرع الآداب" عن رواية “الحلواني ثلاثية الفاطميين”، مردفة: “سعيدة بأن أفوز في هذه الدورة، ومصر ضيف الشرف، ونجيب محفوظ شخصية المعرض”.
إليسا تشارك في مهرجان الثقافة الدولي بالسويد 15 أغسطس المقبل
تشارك الفنانة اللبنانية إليسا في مهرجان الثقافة الدولي بالعاصمة السويدية ستوكهولم أغسطس المقبل.
ويبدأ المهرجان يوم 15 أغسطس المقبل، وستكون إليسا ضمن قائمة النجمات اللاتي يشاركن في فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان.
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