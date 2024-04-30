تكريم أشرف زكي ولقاء سويدان ومحمد محمود بحضور محافظ الإسكندرية (صور)

شاركت الفنانة لقاء سويدان في مبادرة لتوظيف 1000 شاب بالإسكندرية بحضور عدد من نجوم ونجمات الفن، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكرمت المبادرة، الفنانة لقاء سويدان، ومجموعة من النجوم بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومجموعة من قيادات المحافظة.

ومن أبرز النجوم المكرمين: الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد محمود، وخالد سرحان، وطارق صبري، وحمزة العيلي، وآخرين.

مسلسل قلع الحجر

وشاركت الفنانة لقاء سويدان في موسم دراما رمضان الأخير من خلال المسلسل الصعيدي “قلع الحجر”، والتي دارت أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، وتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

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أبطال مسلسل قلع الحجر

مسلسل قلع الحجر من بطولة: محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج: حسني صالح.

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