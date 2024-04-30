نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية: كنت لا حس ولا صوت

نجوى فؤاد، كشفت الفنانة نجوى فؤاد، آخر تطورات حالتها الصحية بعدما تعرضت لوعكة مفاجئة مؤخرا نقلت على إثرها للمستشفى.

أزمة صحية مفاجئة لنجوى فؤاد

وقالت نجوى فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "من 5 أيام وقعت على الأرض فجأة لا حس ولا نفس ولا أي حاجة وعلطول اتنقلت للمستشفى لإن ضغطي كان واطي جدا".

هبوط في الدورة الدموية

وأوضحت: "جالي هبوط جامد في الدورة الدموية والسكرتيرة طلبت الإسعاف وروحنا على المستشفى، قعدت يومين في علاج تام وربنا من على بالشفاء وبقيت كويسة".

Advertisements

اعتزال الرقص



ولفتت: "أنا بطلت رقص بقالي 17 سنة ومش بعمل غير أدوار تمثيلية بالتالي العضلات ضعفت وجال ضعف في الغضاريف".

تطورات الحالة الصحية لـ نجوى فؤاد

تصدرت الفنانة نجوى فؤاد خلال الساعات الماضية محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة فجر اليوم السبت، نقلت على إثرها للمستشفى.



وأجرت نجوى فؤاد عددا من الفحوصات الطبية العاجلة للاطمئنان على حالتها الصحية بعد ارتفاع ضغط الدم، وذلك قبل أن تغادر المستشفى للخضوع للراحة في منزلها.

يشار إلى أن الفنانة نجوى فؤاد عانت خلال الفترة الماضية من آلام ظهرها لفترة طويلة ما سبب لها معاناة شديدة بسبب التهابات في العصب مع القطنية مما أخضعها لعلاج عبارة عن جلسات علاج طبيعي مكثفة لفترات طويلة.