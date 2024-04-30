النداء الأخير يفوز بجائزة سمير فريد في مهرجان الفيلم القصير في الإسكندرية

حصد فيلم "last call" من المملكة المتحدة للمخرج هاري هولاند والذي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على جائزة سمير فريد والتي تمنحها جمعية نقاد السينما المصريين.

وقدمت لجنة التحكيم المكونة من ناجي فوزي، ناهد صلاح، وائل سعيد الجائزة خلال حفل ختام الدورة العاشرة الذي أقيم بدار أوبرا سيد درويش مساء اليوم



تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

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