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ثقافة وفنون

ريم بسيوني: فخورة بالفوز بجائزة زايد للكتاب في دورة تحمل اسم نجيب محفوظ

ريم بسيوني،فيتو
ريم بسيوني،فيتو

أعربت الروائية  ريم بسيوني عن سعادتها باستلام جائزة الشيخ زايد للكتاب عن رواية “الحلواني ثلاثية الفاطميين”.

وكتبت “بسيوني” على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تشرفت اليوم بتسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب ”فرع الآداب" عن رواية “الحلواني ثلاثية الفاطميين”، مردفة: “سعيدة بأن أفوز في هذه الدورة، ومصر ضيف الشرف، ونجيب محفوظ شخصية المعرض”.

ريم بسيوني أثناء استلامها الجائزة اليوم، فيتو

كان مجلس أمناء الجائزة برئاسة الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان أعلن في وقت سابق تتويج الروائية ريم بسيوني بجائزة فرع "الآداب"، عن روايتها "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" الصادرة عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع عام 2022، واعتبرها المجلس مشروعًا مميزًا يستعرض التطور التاريخي والمجتمعي لمصر في العصر الوسيط، ويبرز طبيعة الشخصية المصرية في تلك الحقبة التاريخية الممتدة، في لغة تتسق مع طبيعتها وما فيها من أبعاد فكرية ومجتمعية، من خلال سردية روائية ترتكز على باقة تجمع الشعر والعمارة والأسطورة، وتنتصر للبعد الإنساني.

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ريم بسيوني لحلواني ثلاثية الفاطميين نجيب محفوظ جائزة الشيخ زايد للكتاب
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