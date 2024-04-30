إليسا تشارك في مهرجان الثقافة الدولي بالسويد 15 أغسطس المقبل

تشارك الفنانة اللبنانية إليسا في مهرجان الثقافة الدولي بالعاصمة السويدية ستوكهولم أغسطس المقبل.

ويبدأ المهرجان يوم 15 أغسطس المقبل، وستكون إليسا ضمن قائمة النجمات اللاتي يشاركن في فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان.

أزمة إليسا مع شركة وتري

وفي وقت سابق، تصدرت النجمة اللبنانية إليسا تريند موقع “X” وذلك بعد مناشدتها للقضاء اللبناني للحصول على حقها وإعادة قناتها عبر يوتيوب المستولى عليها من قبل إحدى الشركات دون أي سند بحسب قولها.

Advertisements

بدأت القصة عندما قالت إليسا: "حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حضرة مدعي عام التمييز، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكن تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقه بهذا البلد لما قناتي على يوتيوب مستولي عليها شركة من دون أي سند".

أضافت إليسا: “طالع قرار بحقها بتسليمي ياها من القضاء المدني وما ردت واليوم ومن بعد تحقيقات لأسابيع أخذ قرار محامي عام بتسليمي قناتي وتطبيق القانون وأوقف صاحب الشركة لي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام، وبسحر ساحر بتتصل غادة عون بالمحقق وبتلزمه يترك صاحب الشركة ويقفل المحضر، حتى من دون ما تتطلع على ملفي! هيدي بأي بلد بتصير”.

تطورات أزمة إليسا مع شركة وتري

وكشف محامي الفنانة إليسا عن تفاصيل جديدة بين المطربة والشركة، مؤكدا أن لديهم شكوى قضائية ضد شركة وتري وجاري التحقيق في الواقعة.

وأضاف: “التحقيقات في تلك القضية استمرت نحو 4 أسابيع وبعد التأكيد من أنه تم الاستيلاء على قناة إليسا على موقع يوتيوب من قبل شركة وتري، رفضت “الشركة” تنفيذ الحكم القضائي وتسليم القناة للفنانة”.

وفي وقت سابق تواصلت “فيتو” مع غسان شرتوني رئيس مجلس إدارة شركة وتري، والذي أكد أنهم عرضوا الصلح مع المطربة إليسا بشتى الطرق والوصول إلى حل ولكنها رفضت.