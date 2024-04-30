الثلاثاء 30 أبريل 2024
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أخبار مصر اليوم.. ارتفاع أسعار الشاي والبن والكاكاو وانخفاض المكرونة والأرز.. ووظائف جديدة بالقطار الكهربائي الخفيف

القطار الكهربائي،
القطار الكهربائي، فيتو

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

ارتفاع أسعار الشاي والبن والكاكاو وانخفاض سعر المكرونة والأرز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى ارتفاع أسعار كل من الشاي، والبن، والكاكاو، عالميا وهو ما انعكس على أسعارها في السوق المحلية.

وعرض أمين عام اتحاد الغرف التجارية، خلال الاجتماع نتائج جهود الغرف التجارية واتحاد الصناعات ضمن مبادرة الحكومة للخفض العاجل للأسعار تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث أوضح أنه تمَ تنفيذ الاتفاق مع الشُعبة العامة للمَخابِز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة من 30% إلى 45%، مضيفًا أن انخفاض أسعار القمح أدى لانخفاض أسعار المكرونة كما بدأ انخفاض أسعار الأرز المحلى.

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سبب منح الرئيس السيسي أمير الكويت قلادة النيل

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح قلادة النيل أرفع الأوسمة المصرية وذلك تقديرا للعلاقات المصرية الكويتية.

وجاء منح القلادة تعميقا وتجسيدا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين وتقديرا للمكانة المرموقة والمنزلة الرفيعة وتوثيقا لعرى الصداقة وروابط الوداد لأمير البلاد.

مدبولي يعلن عن مشروع استراتيجي مهم بالتعاون مع بيلاروسيا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس الوزراء البيلاروسي، اليوم  جلسة مباحثات مُوسّعة تناولت مناقشة عدد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر المباحثات من الجانب المصري كل من: السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وزارة البترول تنهي مهام خلود بسيوني من مكتب الوزير وعودتها إلى ميدور

أعلنت وزارة البترول من خلال صفحتها الرسمية إنهاء عمل خلود بسيوني والتي كانت تعمل مساعدا شخصيا لوزير البترول.

وتواصل خلود بسيونى تسليم مهامها في مكتب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى ظل نهاية فترة عملها بالوزارة، وعودتها لشركتها “ميدور” نظرًا للظروف الأسرية التى تمر بها وحاجة والديها المسنين لرعاية خاصة.

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 4 قرارات جمهورية جديدة اليوم، حملت أرقام 130 و131 و132 و133 لسنة 2024.

وجاءت القرارات عبارة عن إلغاء قرارات سابقة بتخصيص أراضي.

بنظام التعاقد، وظائف جديدة بالقطار الكهربائي الخفيف

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الفنية بنظام التعاقد للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT).

وتضمن إعلان الهيئة، رقم 1 لسنة 2024، مجموعة من الوظائف للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) والذي يعد مشروعًا جديدًا يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان.

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