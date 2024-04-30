الثلاثاء 30 أبريل 2024
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أخبار مصر

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

الرئيس السيسي.فيتو
الرئيس السيسي.فيتو

 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 4 قرارات جمهورية جديدة اليوم، حملت أرقام 130 و131 و132 و133 لسنة 2024.


وجاءت القرارات عبارة عن إلغاء قرارات سابقة بتخصيص أراضي.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قرارات تخصيص أرضي
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