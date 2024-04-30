وزارة البترول تنهي مهام خلود بسيوني من مكتب الوزير وعودتها إلى ميدور

أعلنت وزارة البترول من خلال صفحتها الرسمية إنهاء عمل خلود بسيوني والتي كانت تعمل مساعدا شخصيا لوزير البترول.

وتواصل خلود بسيونى تسليم مهامها في مكتب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى ظل نهاية فترة عملها بالوزارة، وعودتها لشركتها “ميدور” نظرًا للظروف الأسرية التى تمر بها وحاجة والديها المسنين لرعاية خاصة.

وأضاف بيان الوزارة أن عودتها لـ"ميدور" نظرًا لظروفها الأسرية هو استكمال لرسالتها فى ظل المنهج الذى يعمل به المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وهو أن الجميع بالقطاع مسئول ويمثل إضافة من مكانه لمنظومة العمل البترولى.

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وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أقامت في يونيو الماضي مرحلة التقييم والاختبار الأوَّلى للمُتقدِّمين لبرنامج الوزارة لتأهيل القيادات البترولية الشابة والمُتوسطة (الدُفعة الثانية)، تحت رعاية المهندس طارق المُلا ، وذلك ضِمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتمكين الكوادر الشابة وتنمية قُدراتهم بالتعاون مع الشركاء الأجانب.

و قد تم تصميم الاختبار من خلال نظام إلكتروني مُميكن بالكامل بدون أي تدخل بشرى، والبرنامج تم تصميمه من خلال إحدى الشركات المُتخصصة في مجال قياس القُدرات الإدراكية واللغوية وتحليل الشخصية

و يأتي برنامج إعداد القيادات البترولية الشابة والمُتوسطة انطلاقًا من الأهمية التي تحظى بها تنمية الكوادر البشرية باعتبارهم الركيزة الأساسية لاستدامة انطلاق وتقدُّم القطاع.

كما يأتي برنامج إعداد القيادات البترولية الشابة والمُتوسطة كجزء من تأسيس مرحلة جديدة من عملية الاستثمار في البشر والتي تقوم به الوزارة من خلال إعداد جيل جديد من القيادات الشابة القادرة على تولي المناصب القيادية في المُستقبل، خاصةً في ظل المُتغيرات الراهنة محليًا وعالميًا، والتي تتطلب صناعة قيادات شابة.