بنظام التعاقد، وظائف جديدة بالقطار الكهربائي الخفيف
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الفنية بنظام التعاقد للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT).
وظائف للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)
وتضمن إعلان الهيئة، رقم 1 لسنة 2024، مجموعة من الوظائف للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) والذي يعد مشروعًا جديدًا يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان.
أقسام الوظائف المطلوبة بالقطار الخفيف
وتضمنت الوظائف قسم الاتصالات والإشارات وقسم الوحدات المتحركة وقسم معدات الورشة بالإضافة إلى قسم الأنظمة الكهروميكانيكية.
فرص عمل لتوظيف عدد من الفنيين في مجالات صيانة المعدات والنظم بالقطار الخفيف
ومالك المشروع هي وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق،المقاول العام: تحالف شركتي كريك افيك إنترناشيونال (CREC- AVIC INTL Consortium) وهو المسئول عن إنشاء وتركيب وصيانة المعدات الكهروميكانيكية والوحدات المتحركة.
في الوقت الحاضر، يقدم المشروع فرص عمل لتوظيف عدد من الفنيين في مجالات صيانة المعدات والنظم و التحكم (الميكانيكية/ الوحدات المتحركة / الكهربائية / الإشارات / الاتصالات) إذا كانت لديك معرفة أو خبرة مماثلة في جانب واحد من جوانب (الميكانيكية/الوحدات المتحركة /الكهربائية/الإشارات/ الاتصالات).
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.