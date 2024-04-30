الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بنظام التعاقد، وظائف جديدة بالقطار الكهربائي الخفيف

القطار الخفيف،فيتو
القطار الخفيف،فيتو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الفنية بنظام التعاقد للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT).

وظائف للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) 

وتضمن إعلان الهيئة، رقم 1 لسنة 2024، مجموعة من الوظائف للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) والذي يعد مشروعًا جديدًا يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان.

أقسام الوظائف المطلوبة بالقطار الخفيف 

وتضمنت الوظائف قسم الاتصالات والإشارات وقسم الوحدات المتحركة وقسم معدات الورشة بالإضافة إلى قسم الأنظمة الكهروميكانيكية.

Advertisements

 

فرص عمل لتوظيف عدد من الفنيين في مجالات صيانة المعدات والنظم بالقطار الخفيف

ومالك المشروع هي وزارة النقل ممثلة في  الهيئة القومية للأنفاق،المقاول العام: تحالف شركتي كريك افيك إنترناشيونال (CREC- AVIC INTL Consortium) وهو المسئول عن إنشاء وتركيب وصيانة المعدات الكهروميكانيكية والوحدات المتحركة.
في الوقت الحاضر، يقدم المشروع فرص عمل لتوظيف عدد من الفنيين في مجالات صيانة المعدات والنظم و التحكم  (الميكانيكية/ الوحدات المتحركة / الكهربائية / الإشارات / الاتصالات) إذا كانت لديك معرفة أو خبرة مماثلة في جانب واحد من جوانب (الميكانيكية/الوحدات المتحركة /الكهربائية/الإشارات/ الاتصالات).

txt

من داخل محطة التوفيقية، أعمال التشغيل التجريبي لمحطات الخط الثالث C3 (فيديو)

txt

بتكلفة 200 مليار جنيه، ومشاركة 100 شركة من القطاع الخاص، استراتيجية النقل في تطوير الموانئ البحرية وزيادة الطاقة الاستيعابية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مترو الأنفاق مشروع القطار الكهربائي الخفيف إعلان عن وظائف وظائف جديدة وظائف وزارة النقل وظائف بالمترو وزرارة النقل وزير النقل البحث عن وظائف فرصة عمل شغل جديد بالقطار الخفيف القطار الكهربائي القطار الخفيف

مواد متعلقة

من داخل محطة التوفيقية، أعمال التشغيل التجريبي لمحطات الخط الثالث C3 (فيديو)

بتكلفة 200 مليار جنيه، ومشاركة 100 شركة من القطاع الخاص، استراتيجية النقل في تطوير الموانئ البحرية وزيادة الطاقة الاستيعابية

تصوير جوي يكشف آخر مستجدات تطوير ميناء السخنة

القومية للأنفاق تكشف أعمال تنفيذ محطة حدائق الأشجار بالخط الرابع للمترو (فيديو)

ads

الأكثر قراءة

بعد غضبهم من مدبولي، رسالة قوية من ساويرس للمصريين بشأن اللاجئين

الدولار وصل لكام النهارده في البنك المركزي الثلاثاء 30 أبريل 2024

هل يجب تناول الأسبرين للحماية من الجلطات المحتملة بسبب تلقي لقاح أسترازينيكا؟

ساويرس يوجه رسالة مؤثرة لـ أحمد السقا وكريم عبد العزيز عن الصديق الوفي

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في السوق

هل ظهرت إصابات بالجلطات بين المصريين الحاصلين على لقاح استرازينيكا؟ الصحة تجيب

مجلس الذهب: 1238 طنا إجمالي الطلب على المعدن النفيس في الربع الأول من 2024

الأندية المشاركة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر

منوعات

المزيد

قصة أول صورة رئيس أمريكي على الدولار

مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)

ماليزيا والجزائر أبرزها، كنتاكي تغلق المئات من فروعها مع توسع المقاطعة

"سنتكوم" تنشر صورًا لعمليات بناء رصيف المساعدات قرب سواحل غزة

المزيد

خدمات

المزيد

صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد آسيا إلى 4.5% في 2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في السوق

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يتراجع 9 جنيهات في سوق العبور

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

تستغرق 14 عاما.. أرقام صادمة بشأن عملية إعادة إعمار قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص مشهور فى المنام وعلاقته بقدوم السعادة والراحة للأسرة

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الجن والشيطان؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads