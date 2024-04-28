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أخبار مصر

القومية للأنفاق تكشف أعمال تنفيذ محطة حدائق الأشجار بالخط الرابع للمترو (فيديو)

الخط الرابع للمترو،فيتو
الخط الرابع للمترو،فيتو

كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن أعمال تنفيذ محطة حدائق الأشجار بالخط الرابع للمترو حيث تعمل الهيئة على الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات الخط الرابع لمترو تمهيدًا لافتتاح المرحلة الأولى منه خلال هذا العام.

ودونت الهيئة القومية للأنفاق على فيديو تم نشره على صفحته"ا الرسمية “الهيئة القومية للأنفاق تخوض سباقًا مع الزمن لتغيير وجه مصر وتطوير منظومة النقل فيها"

وتسعى الوزارة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى منها خلال هذا العام مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق حيث يشكل هذا المشروع أهمية كبيرة في قطاع النقل السككي في مصر نظرا لأنه يستهدف نقل 2 مليون راكب يوميا عبر محطاته بعد الانتهاء من كافة مراحل تنفيذه.

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المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

ويبلغ طول المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو 19 كم وتتضمن على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو.

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ينطلق أول قطارات في المرحلة الأولى هذا العام 

ووفق الخطة التنفيذية للمشروع ينطلق أول قطار في المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو هذا العام بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية للمحطات واستلام كافة عربات المترو من الخارج حيث تعاقد الوزارة مع شركة  ميتسوبيشى اليابانية لتوريد وصيانة 23 قطارا ضمن المرحلة الأولى.

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