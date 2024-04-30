الثلاثاء 30 أبريل 2024
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أخبار مصر

تعرف على قلادة النيل الممنوحة من الرئيس السيسي لأمير الكويت

أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، فيتو

منح  الرئيس السيسي أمير الكويت قلادة النيل أرفع الأوسمة المصرية وذلك تقديرا للعلاقات المصرية الكويتية.

ونرصد أبرز المعلومات عن قلادة النيل أرفع الأوسمة المصرية:

وفقا للقانون رقم ١٢لسنة ١٩٧٢ المادة ٤

يجوز إهداء قلادة النيل لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب الرؤساء، كما يجوز منحها لمن يقدمون خدمات جليلة للوطن أو للإنسانية.

قيمتها: أرفع الأوسمة المصرية وأعظمها شأنًا وقدرًا، ولها المقام الأول بينهم، ومن عظمة قدرها يتم تسليمها بمعرفة رئيس الجمهورية شخصيا ويعطون براءة موقعا عليها من رئيس الجمهورية ويؤدى التعظيم العسكري لأصحاب القلادة عند وفاتهم.

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الخامـة: ذهب أو فضة مذهبة

الوصـف: هي سلسلة تتعاقب فيها ثلاث وحدات مربعة الشكل، كل وحدة منهم محلاة بالميناء وبرموز فرعونية وتتصل الوحدات ببعضها من الأركان بسلسلتين متوازيتين، يتوسط كل سلسلة منهم زهرة لوتس صغيرة، وتتكرر الوحدات الثلاث على التوالي:

الأولى: ترمز إلى حماية البلاد من الشرور

الثانية: ترمز إلى الرخاء والسعادة التي يجلبها النيل

الثالثة: ترمز إلى الخير والدوام

وتتصل كل وحدة بالأخرى بزهرة دائرية محلاة بدائرة من الفصوص الحمراء وفى وسطها فص أزرق، ومعلقة بحلقات في وسط الوحدات المربعة، والوحدات مثبتة من أركانها في فرعي السلسلة.

وللقلادة حلية تتصل بالسلسلة بمشبك على شكل زهرتي لوتس، والحلية ذات شكل دائري ومحلاة بزهرات فرعونية وبالميناء وبالفصوص الحمراء والزرقاء، وفي وسطها رسم بارز يمثل رمز النيل موحدًا بين الشمال الذي يمثله البردي والجنوب الذي يمثله زهرة اللوتس.

أسلوب ارتدائها: تعلق القلادة حول الرقبة.

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الرئيس السيسي أمير الكويت قلادة النيل أرفع الأوسمة المصرية
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