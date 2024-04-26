الجمعة 26 أبريل 2024
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اقتصاد

مع تصاعد حملة خليه يعفن، تخفيضات تصل لـ 40% على أسعار الأسماك بالأسواق

أسعار الأسماك في
أسعار الأسماك في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فيتو

أسعار الأسماك في الأسواق، مع تصاعد  حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك في عدد من المحافظات، قدمت المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت، تخفيضات على أسعار الأسماك لمواجهة حملة مقاطعة شراء الأسماك.

تخفيضات تصل لـ 40% على أسعار الأسماك

ووصلت التخفيضات المقدمة على  أسعار الأسماك لنحو 40% في بعض الأصناف على رأسها البوري.

أسعار الأسماك في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فيتو

أسعار الأسماك في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

«فيتو» تستعرض  أسعار الأسماك في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، إضافة إلى رصد أبرز التخفيضات المقدمة على أسعار الأسماك في السطور الآتية: 

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بلغ سعر سمك لوت كبير وزن كيلو نحو 179 جنيهًا بخصم 22% عن سعره السابق.

بلغ سعر سمك بلطي وزن كيلو نحو 78 جنيهًا بخصم 13% عن سعره السابق.

بلغ سعر جمبري مجمد مقاس (50- 60) وزن كيلو نحو 270 جنيهًا بخصم 23 % عن سعره السابق.

بلغ سعر كيلو سمك سردين مجمد نحو 90 جنيهًا بخصم 10% عن سعره السابق.

أسعار الأسماك في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

بلغ سعر شرائح سبيط وزن 400 جرام نحو 75 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سي فوود مخلي مجمد نحو 180 جنيهًا بخصم قدره 16% عن سعره السابق.

بلغ سعر جمبري مقشر مجمد نحو 400 جنيه بخصم 8 % عن سعره السابق.

بلغ سعر جمبري مجمد وزن 500 جرام نحو 225 جنيهًا بخصم 10% عن سعره السابق.

بلغ سعر جمبري إماراتي مجمد وزن 600 جرام نحو 250 جنيهًا بخصم 9 عن سعره السابق.

أسعار الأسماك في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فيتو

أسعار الأسماك في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

بلغ سعر مجموعة مأكولات بحرية مجمدة نحو 100 جنيه.

بلغ سعر قشر بياض فيليه وزن 500 جرام نحو 210 جنيهات.

بلغ سعر سلمون مجمد فيليه قطعتين نحو 455 جنيهًا.

بلغ سعر سمك الماكرونا وزن 500 جرام نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر جمبري مقشر مجمد مقاس (10-20) نحو 400 جنيه.

بلغ سعر سمك التونة وزن 2 كيلو نحو 220 جنيهًا.

أسعار الأسماك في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

بلغ سعر سمك بساريا وزن 500 جرانم نحو 28 جنيهًا.

بلغ سعر مكرونة بلدي وزن 500 جرام نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر أخطبوط وزن كيلو نحو 335 جنيهًا.

بلغ سعر قاروص وزن 350 جرامًا نحو 133 جنيهًا.

بلغ سعر مكس سي فود طازج وزن 500 جرام نحو 188 جنيهًا.

أسعار الأسماك في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

بلغ سعر سمك لوت وسط وزن 2 كيلو نحو 440 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو سمك ماكريل ممتاز مجمد نحو 150 جنيهًا بخصم 17% عن سعره السابق.

بلغ سعر كابوريا ذكر كبيرة وزن 500 جرام نحو 95 جنيهًا.

بلغ سعر كابوريا أنثى صغيرة الحجم وزن 500 جرام نحو 95 جنيهًا.

بلغ سعر البياض وزن 500 جرام نحو 83 جنيهًا.

أسعار الأسماك في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

بلغ سعر جمبري مقشر وزن 800 جرام نحو 530 جنيهًا.

بلغ سعر سردين طازج نحو 90 جنيهًا.

بلغ سعر سمك دنيس حجم متوسط وزن 350 جرامًا نحو 147 جنيهًا.

بلغ سعر بربوني مجمد وزن 500 جرام نحو 90 جنيهًا.

بلغ سعر سمك فرجينيا وزن كيلو نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر حبار متوسط الحجم وزن 500 جرام نحو 223 جنيهًا.

أسعار الأسماك في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فيتو

أسعار الأسماك في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

بلغ سعر سمك بربوني طازج وزن كيلو 320 جنيهًا.

بلغ سعر جمبري مقشر مقاس (55 -65) نحو 455 جنيهًا.

بلغ سعر جمبري كبير الحجم مقشر مجمد نحو 700 جنيه.

بلغ سعر بلح بحر نصف صدفة نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر رخويات وزن 500 جرام نحو 55 جنيهًا.

أسعار الأسماك في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

بلغ سعر سمك شعور كبير وزن 750 جرامًا نحو 297 جنيهًا.

بلغ سعر سمك بوري وسط وزن 500 جرام نحو 60 جنيهًا بخصم 40% عن سعره السابق.

بلغ سعر السردين وزن 200 جرام نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر سمك صول وسط وزن 500 جرام نحو 160 جنيهًا.

أسعار الأسماك في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فيتو

أسعار الأسماك في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

بلغ سعر سمك مرجان أبو نظارة وزن 500 جرام نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر سمك سردين وزن 500 جرام نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو فواكه بحرية مجمدة نحو 60 جنيهًا بخصم 20% عن سعره السابق.

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حملة خليه يعفن تصل أسواق الجيزة.. انخفاض ملحوظ فى أسعار البلطى والبورى.. واستقرار الجمبرى.. (فيديو وصور)

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أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور

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