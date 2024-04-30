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اليوم القليوبية تقيم معرض الخضراوات الطازجة بتخفيض يصل إلى 40%

تخفيض أسعار السلع
تخفيض أسعار السلع بالقليوبية، فيتو

أعلنت محافظة القليوبية، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار إقامة معرض اليوم الثلاثاء بمدينة طوخ، لبيع الخضراوات الطازجة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بنسبة تتراوح بين ٢٠ و٤٠ ٪، تحت إشراف اللواء أحمد جميل رئيس مجلس مركز ومدينة طوخ.

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معرض لتخفيض اسعار السلع بالقليوبية 

وأكد رئيس المدينة أن فعاليات المعرض ستستمر لمدة ثلاثة أيام  من ٣٠ أبريل وحتى ٢ مايو في إطار مبادرة تخفيض أسعار السلع ومواجهة جشع التجار. 

مبادرات لخفض سعر البيض 

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في وقت سابق، عرضت فيتو في بث مباشر بعنوان "مع استمرار مبادرات الأهالي لخفض أسعار البيض.. البيضة بـ 3 وربع والكرتونة بـ 100 جنيه في القليوبية".

وتناول البث مبادرة شعبية لاقت رواجًا واسعا من الأهالي لخفض سعر كرتونة البيض، ووصلت إلى 100جنيه وبالأمس كانت تباع البشاير بـ 60 جنيها ولكن نفذت الكمية، ومن المتوقع توفيرها خلال الفترة الماضية. 

وبلغ سعر كرتونة البيض السوبر الكبير 125 جنيها وطبق البيض الأبيض الكبير 120 جنيها، وسط حالة من الإقبال الكبير من الأهالي الذين عبروا عن فرحتهم بانخفاض الأسعار والاستجابة لدعوات المقاطعة

أسعار البيض اليوم

وأكد بعض التجار الذين استجابوا للمبادرة انهم قللوا هامش الربح مما أدى لانخفاض الأسعار استجابة للظروف الاقتصادية الحالية.  

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مبادرة تخفيض اسعار السلع محافظة القليوبية مبادرة تخفيض الأسعار اسعار السلع القليوبية

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