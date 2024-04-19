الجمعة 19 أبريل 2024
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اقتصاد

بزيادة تصل لـ 6 جنيهات، ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق

أسعار اللحوم في الأسواق،
أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، ارتفعتت  أسعار اللحوم في الأسواق، اليوم الجمعة، لتسجل ارتفاعات تراوحت ما بين  2.3 جنيه و6 جنيهات، وذلك مقارنة بأسعارها السابقة.

أسعار اللحوم الكندوز والضاني والبتلو في محلات الجزارة

وفي هذا السياق؛ تنشر «فيتو»  أسعار اللحوم الكندوز، سعر اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو في محلات الجزارة،  وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء:

أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

سعر اللحوم الكندوز في أسواق المحافظات

البداية مع أسعار اللحوم الكندوز، ويعد اللحم الكندوز صغير السن الأغلى بين أسعار اللحوم الكندوز، التي تنقسم وفقًا لعمر الذبيحة لـ صغيرة السن ومتوسطة العمر وكبيرة السن.

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390 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم كندوز كبير في الأسواق

وارتفع سعر لحوم كندوز كبيرة السن بنحو 2.3 جنيه مقارنة بسعره السابق، إذ سجل متوسط  سعر اللحم الكندوز كبير السن نحو 336.1 جنيه، وبلغ أدنى سعر لكيلو اللحم الكندوز نحو 250 جنيهًا في الأسواق مقابل 390 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم كندوز كبير السن في أسواق المحافظات.

460 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحوم كندوز صغير في الأسواق

أما لحم كندوز صغير السن فسجل ارتفاعًا قدره 3 جنيهات مقارنة بسعره السابق، حيث سجل متوسط سعر قدره  383.3 جنيهًا في الأسواق، مسجلًا أقل سعر للكيلو نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، مقابل 460 جنيهًا لأعلى سعر للحم الكندوز في أسواق المحافظات. 

450  جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم الكندوز متوسط في الأسواق

وارتفع سعر اللحم الكندوز متوسط السن بنحو 3.7 جنيه مقارنة بسعره السابق؛ بلغ متوسط سعره نحو 375.9 جنيه في الأسواق، ليتراوح سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن بين 250 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق، و450 جنيهًا كأعلى سعر للكيلو.

أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات 

أما  أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي أو بالعظم، ارتفع سعر لحوم بتلو صافي بنحو 5.4 مقارنة بسعرها السابق، إذ بلغ متوسط سعر اللحم البتلو الصافي في المحلات نحو 395.3 جنيه في الأسواق، وبلغ أدنى سعر للحوم الحمراء نحو 320 جنيهًا للكيلو مقابل 500 جنيه أعلى سعر للبتلو في الأسواق.

500  جنيه أعلى سعر لكيلو اللحوم بتلو بالعظام في الأسواق

بينما ارتفع سعر كيلو لحم بتلو بالعظام بنحو 6.1 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر اللحم بتلو بالعظام نحو 376.8 جنيه، مسجلًا أقل سعر له نحو 180 جنيهًا، مقابل 500 جنيه أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم في الأسواق.

أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

أسعار لحم الضأن في أسواق المحافظات

وفيما يخص أسعار لحوم الضاني الصافي، في الأسواق، ارتفع سعر اللحوم الضاني الصافي بنحو 4.4 جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ سجلت متوسط سعر قدره 413.8 جنيه، ليتراوح سعر كيلو اللحم الضأن الصافي من أدنى سعر له 350 جنيهًا إلى 500 جنيه أعلى سعر للكيلو في الأسواق.

500  جنيه أعلى سعر لكيلو لحوم الضأن بالعظام في الأسواق

أما اللحم الضاني بالعظام فسجل ارتفاعًا بنحو 6.2 جنيه مقارنة بسعره السابق، حيث سجل متوسط سعر قدره 384.8 جنيه، ليبلغ أدنى سعر له في الأسواق نحو 280 جنيهًا وأعلى سعر لكيلو اللحم الضأن بالعظم فبلغ نحو 500 جنيه.

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قائمة أسعار اللحوم المجمدة والفراخ البلدي اليوم في المنيا

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ارتفاع أسعار اللحوم الضاني وانخفاض البتلو، وهذا سعر الكندوز

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