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اقتصاد

26.5 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الاثنين

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الاثنين نحو 26.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 672 مليون ورقة منفذة على 90 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 713 مليون ورقة منفذة على 92 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 10.43 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / 
أذون نحو 89.57 % خلال الجلسة. 

 

تداولات جلسة الاثنين 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الاثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.764 تريليون جنيه، لتربح نحو 73 مليار جنيه.

 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.57 % عند مستوى 26011 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.45% عند مستوى 31720 نقطة، وصعد   مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.57% عند مستوى 11197 نقطة.

 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.59%  عند مستوى 5862 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.43%  عند مستوى 8376 نقاط. 

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تداولات بداية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 77 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.691 تريليون جنيه.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.93 % عند مستوى 24639 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.97% عند مستوى 30080 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.45% عند مستوى 10838 نقطة.

كما هبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.78%  عند مستوى 5665 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05%  عند مستوى 8220 نقاط.

تداولات نهاية الأسبوع 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو  تريليون جنيه، لتخسر نحو 50 مليار جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.21% عند مستوى 25917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.99% عند مستوى 32521 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.21% عند مستوى 11102 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.49%  عند مستوى 5997 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.48%  عند مستوى 8510 نقاط.

تداولات منتصف الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 86 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.818 تريليون جنيه.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.86% عند مستوى 26777 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.94% عند مستوى 32626 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.87% ليغلق عند مستوى 114470 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 6213 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.03% ليغلق عند مستوى 8817 نقطة.

 

 

البورصة المصرية، 

 

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