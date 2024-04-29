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ثقافة وفنون

شكرا على الحفل الرائع، نسرين طافش تنشر صورا جديدة من احتفالية تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية

نسرين طافش، فيتو
نسرين طافش، فيتو

 

نشرت الفنانة نسرين طافش صورا جديدة لها من احتفالية عيد تحرير سيناء التي أقيمت مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعلقت نسرين طافش على الصور عبر حسابها على تويتر قائلة: من احتفالية تحرير سينا في العاصمة الإدارية الجديدة، شكرا مجلس القبائل على الحفل الرائع.

وكانت  الفنانة أنغام، والفنان تامر حسني، أحيا حفل عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط حضور جماهيري كبير.

 

مسلسل جوقة عزيزة

 

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش مسلسل “جوقة عزيزة” من تأليف خلودون قتلان، وإخراج تامر إسحاق، ويتناول قصة شعبية درامية مشوقة لا تخلو من المواقف الطريفة، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب نسرين طافش كل من سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، على كريم، غنوة محمود، سليم صبرى، إيمان عبد العزيز، نورا رحال وعدد آخر من الفنانين.

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