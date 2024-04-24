الأربعاء 24 أبريل 2024
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صحة ومرأة

فوائد الشاي الأخضر، لصحة الدماغ والأسنان وإنقاص الوزن

الشاي الأخضر للصحة،
الشاي الأخضر للصحة، فيتو

فوائد الشاي الاخضر، يعرف الشاي الأخضر منذ القدم بفوائده الصحية المتعددة، وذلك لغناه بمضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم بمختلف أجهزته ليعمل بكفاءة، وكذلك لحمايته من الأمراض، ولمحاربته بعض الأمراض والقضاء عليها.

فوائد الشاي الاخضر للصحة العامة

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الشاي الاخضر للجسم عديدة ومذهلة، وإليك بعض أهم فوائد الشاي الأخضر، في السطور التالية:

تعزيز صحة القلب

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يساعد الشاي الأخضر على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

الوقاية من السرطان

تُشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر قد تساعد في حماية الخلايا من التلف الذي يُسبب السرطان.

تقوية جهاز المناعة

يُساعد الشاي الأخضر على تعزيز وظائف جهاز المناعة، مما يُقلل من خطر الإصابة بالعدوى والأمراض.

تحسين صحة الدماغ

الشاي الأخضر يحسن من وظائف الدماغ والذاكرة، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر.

الحفاظ على صحة الأسنان

يساعد الشاي الأخضر على منع تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

فقدان الوزن

يُساعد الشاي الأخضر على زيادة حرق الدهون وتحسين عملية التمثيل الغذائي، مما قد يُساهم في فقدان الوزن.

خفض الشهية

يُقلل الشاي الأخضر من الشعور بالجوع، مما قد يُساعد على التحكم في كمية الطعام المُتناولة.

مكافحة الشيخوخة

تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر على حماية البشرة من التلف الذي يُسببه الجذور الحرة، مما يُؤخر ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

حماية البشرة من أشعة الشمس

يُساعد الشاي الأخضر على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس الضارة، مما يُقلل من خطر الإصابة بحروق الشمس وسرطان الجلد.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يُساعد الشاي الأخضر على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

خفض ضغط الدم

يُساعد الشاي الأخضر على خفض ضغط الدم المرتفع.

تحسين المزاج

يُعتقد أن الشاي الأخضر يُحسّن من المزاج ويُقلل من الشعور بالقلق والتوتر.

فوائد الشاي الأخضر للبشرة

الشاي الاخضر للبشرة

يعد الشاي الأخضر مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية المفيدة التي تعزز صحة البشرة وتضفي عليها مظهرًا نضِرًا وشابًا، وتستعرض الدكتورة مروة في السطور التالية، بعض فوائد الشاي الأخضر المذهلة للبشرة:

مقاومة الشيخوخة 

يحارب الجذور الحرة التي تُسبب تلف خلايا الجلد وتؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يحفز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يُحافظ على ثبات البشرة ويُقلّل من الترهل.

علاج حب الشباب

يقلل من الالتهاب والاحمرار.

يكافح البكتيريا المسببة لحب الشباب.

ينظم إفراز الزيوت، ممّا يُقلّل من انسداد المسام.

ترطيب البشرة

يحافظ على رطوبة البشرة ويُمنع جفافها.

يحسن من ملمس البشرة ويُجعلها أكثر نعومة.

تخفيف انتفاخ العينين والهالات السوداء

يحسن من الدورة الدموية في منطقة أسفل العينين.

يخفف من احتباس السوائل.

يقلل من ظهور الهالات السوداء.

حماية البشرة من أشعة الشمس

يحارب الجذور الحرة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية.

يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

طرق استخدام الشاي الأخضر للبشرة

شرب الشاي الأخضر: ينصح بشرب 2-3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا للحصول على فوائده الصحية للبشرة.

غسول الشاي الأخضر: اغسلي وجهك بغسول الشاي الأخضر صباحًا ومساءً لتنظيفه وترطيبه.

استخدام ماسك الشاي الأخضر: اصنعي قناعًا من أوراق الشاي الأخضر المطحونة والعسل أو الزبادي لتغذية البشرة وترطيبها.

استخدام تونر الشاي الأخضر: استخدمي تونر الشاي الأخضر لتنظيف المسام وتضييقها.

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