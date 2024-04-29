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فوائد الحبة السوداء، تطرد حصوات الكلى وتعالج الالتهابات وتحارب السرطان

فوائد الحبة السوداء،
فوائد الحبة السوداء، فيتو

فوائد الحبة السوداء، الحبة السوداء من الحبوب الشهيرة التي لها نكهة مميزة وتستخدم في عمل المخبوزات.

وفوائد الحبة السوداء، عديدة لقيمتها الغذائية العالية وكانت تستخدم في الطب القديم وذكرت فى الطب النبوى ولها قيمة غذائية عالية.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الحبة السوداء من الأعشاب الشهيرة التى تستخرج من زهرة بيضاء اللون، ولها نكهة مميزة وتستخدم فى عمل المخبوزات وتدخل فى صناعة بعض الأدوية، وكانت تستخدم في الطب القديم والطب النبوى، واشتهرت بفاعليتها فى تقوية المناعة وعلاج العديد من الأمراض.

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القيمة الغذائية الموجودة في الحبة السوداء 

وأضافت منى، أن الحبة السوداء لها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والزنك والنحاس ونسبة عالية من البروتينات والكربوهيدرات والألياف وحمض الفوليك والأوميجا 3 والأوميجا 6.

شروط تناول الحبة السوداء 

وتابعت، أنه لتناول الحبة السوداء بشكل صحى يجب اتباع الشروط التالية، منها:-

  • لا يجوز طحن حبة البركة بل يجب مضغها كما هي داخل الفم حتى تتفتح داخل الفم وتخرج منها الزيوت العطرية داخل الجسم.
  • جرعتها المثالية في اليوم 7 حبات فقط كي تعطي المفعول المطلوب ولكن أكثر من ذلك يسبب ارتفاع نسبة الدهون الضارة بالجسم.
  • يفضل تناول حبة البركة مع الطعام أو بعد الطعام.
  • يفضل أن تؤخذ صباحًا أو في فترة الضحى.
فوائد الحبة السوداء، فيتو 

فوائد الحبة السوداء 

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أن من فوائد الحبة السوداء:-

  • تحتوي الحبة السوداء على مركبات نباتية تساعد على تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يكون مفيدًا في حالات مثل التهاب المفاصل والتهاب القولون التقرحي ومرض السكري.
  • تحتوي الحبة السوداء على مركبات نباتية تساعد على خفض ضغط الدم.
  • تخفض مستويات الكوليسترول، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
  • تخفف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا والسعال والتهاب الشعب الهوائية.
  • تساعد في علاج السرطان، كما تحارب الشوارد الحرة بالجسم وهى المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية.
  • تساعد فى علاج الصداع، والأمراض الجلدية.
  • تعالج تساقط الشعر وتغذيته وتقويته من جذوره.
  • تحافظ على نضارة وجمال البشرة وشبابها.
  • تساعد في علاج عسر البول وتفتيت حصوات الكلى وتطردها.
  • تعالج الحموضة وحرقان المريء.
  • تسرع التئام الكسور، وتخفف من الالتهابات الجلدية.
  • تنشط الجسم وتقاوم الخمول والكسل.
  • تساعد على تحسين الهضم ومنع الإمساك، كما أنها تساعد على تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي.
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