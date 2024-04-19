الجمعة 19 أبريل 2024
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صحة ومرأة

نصائح مهمة اتبعيها مع طفلك عند تخفيف الملابس

تخفيف الملابس لطفلك،
تخفيف الملابس لطفلك، فيتو

 مع ارتفاع حرارة الطقس وحلول فصل الربيع، تبدأ الأمهات فى تخفيف الملابس للصغار لتكون مناسبة الطقس الحالي.

وتنسى الأمهات من خطوة تخفيف الملابس كثيرا خوفا من أن يتأثر الطفل ويصاب بنزلات البرد والأنفلونزا، لذا تقوم بتخفيف ملابسه بحذر.

نصائح مهمة يجب اتباعها عند تخفيف ملابس الأطفال 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند تخفيف الملابس للأطفال، منها:-

  • استبدلي الملابس الصوفية للطفل بأخرى قطنية كخطوة أولى، ولكن مع الحرص على أن تكون بأكمام طويلة أيضا.
  • تخلصي من طبقة جديدة كل مرة تزيد فيها الحرارة، فابدئي بالملابس الأخف مثل الملابس الداخلية قصيرة الأكمام والسراويل الداخلية، والملابس الأثقل.
  • استبدلي الأحذية الشتوية التي يرتديها طفلكِ كالبوط أو الأحذية المصنوعة من الصوف، بأخرى أخف كالأحذية الرياضية أو الجوارب الخفيفة.
  • خففي أغطية النوم، فيمكنكِ استبدال الأغطية الصوفية بالحريرية الناعمة، ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل تام يمكنكِ الاعتماد على الأغطية القطنية.
  • استبدلي الملابس القطيفة بأخرى قطنية ذات أكمام الطويلة خاصة، وذلك من أجل راحة أفضل لطفلك وحركة أسهل، إضافة إلى دورها في حماية بشرة الطفل من التعرض للالتهابات الجلدية.
  • استبدلي ليلا الجواكت الصوفية الثقيلة بالجواكت الجينز، لتجلب لطفلك درجة جيدة من الدفء ولا تكون ثقيلة عليه في الوقت نفسه. لا تنسي استبدال القبعات الصوفية الثقيلة بأخرى قطنية، لتحمي رأسه من الهواء البارد، خاصة في الأوقات المبكرة من الصباح والمتأخرة من الليل.
  • واظبي على تهوية منزلك بشكل دوري، خاصة قبل خروج الطفل من المنزل، حتى لا يصاب بنزلات البرد والإنفلونزا.
  • احملي معك جاكت أو شالًا عند الخروج بطفلك في فترات الليل، إذ يشتد الهواء.
  • احرصي على فتح جزء من زجاج المنزل أو السيارة، حتى لا يصاب الطفل بالبرد عند مقابلة تيارات الهواء الباردة بالخارج.
  • اهتمي بتغذية طفلك بأنواع الغذاء المليئة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والكالسيوم، حتى يظل جسده دافئًا وقادرًا على مواجهة الأمراض الفيروسية التي تنتشر بكثرة في هذا الموسم.
  • احرصي على تناول طفلك للماء بحصص مناسبة يوميًّا، لدورها في رفع مناعة الطفل وحمايته من الإصابة بالجفاف.
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