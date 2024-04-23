نصائح غذائية للحفاظ على صحة طفلك فى الصيف

فى فصل الصيف تنتشر بعض الأطفال التى تؤثر على نشاط الطفل وصحته مايزعج الأمهات كثيرا خوفا على صحة ومناعة الصغار.

وتحرص الأمهات على التغذية السليمة طوال الوقت لأنها تضمن الحفاظ على مناعة الصغار وحمايتهم من الأمراض المعدية فى جميع فصول السنة.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، يحتاج الأطفال إلى عادات غذائية صحية في فصل الصيف، في ظل ارتفاع الحرارة، ويضمن النظام الغذائي الصحى حصول الأطفال على الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجون إليها ليساعدهم على البقاء نشطين مع الحفاظ على ترطيب الجسم بشرب كميات كافية من المياة.

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نصائح غذائية اتبعيها مع طفلك فى الصيف، فيتو

نصائح غذائية اتبعيها مع طفلك فى الصيف

وأضاف عبد الحميد، أن هناك نصائح غذائية يجب اتباعها مع الطفل فى فصل الصيف حفاظا على صحته، منها:-

الحفاظ على رطوبة الطفل بشكل صحيح، بشرب كميات كافية من الماء، ولا ينصح بالمشروبات المحلاة بالسكر يتضمن ذلك الشاي أو عصير الليمون أو العصير أو الصودا، وبدلًا من ذلك، يمكن إضافة الفاكهة إلى الماء للنكهة، ويمكن شرب عصير الفاكهة الطبيعي بنسبة 100% لكن ليس أكثر من كوب واحد في اليوم.

ترطيب الجسم من خلال الطعام، ويعد الاحتفاظ بهذه الأنواع من الوجبات الخفيفة طريقة رائعة للتأكد من بقاء الأطفال في صحة جيدة ورطوبة، والفواكة والخضروات تحتوي بشكل عام على محتوى مائي كبير، الفواكه مثل البطيخ والبطيخ والتوت غنية بالمياه، والخضروات مثل الخيار والكرفس والفلفل تحتوي على الكثير من الماء أيضا، مع مراعاه غسل الفاكهة والخضروات بالطريقة الصحيحة.

الأطعمة المثلجة، والصيف هو الوقت المناسب لتناول الآيس كريم وغيرها من الأطعمة اللذيذة والباردة، يمكن تقديمها ولكن بدون إفراط.

الحفاظ على الجدول الزمني، أحد الجوانب المهمة الأخرى لتناول الطعام في الصيف هو الحفاظ على جداول طعام الأطفال، ولا بأس في أن يتناول الأطفال وجبات خفيفة صحية كل ساعتين، مع تناول وجباتهم الرئيسية الثلاث يوميا.

ومن المهم التنوع بين الأكلات، حيث تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.