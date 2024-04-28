نصائح مهمة تحمى طفلك من مخاطر الشمس فى فصل الصيف

فى فصل الصيف تنتشر بعض الأمراض بيت الأطفال، كما تنتشر مشكلات ضربات الشمس وحروق الجلد بين الصغار نتيجة اللعب فى النهار فى الحدائق والأندية.

وتهتم الأمهات كثيرا فى فصل الصيف بالإكثار من تقديم السوائل للصغار لحمايتهم من الجفاف الناتج عن التعرق نتيجة اللعب فى الشمس لفترات طويلة وغيرها من المشكلات.

نصائح مهمة تحمى طفلك من مخاطر الشمس فى الصيف

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك عدة نصائح للحفاظ على صحة الأطفال في الصيف، منها:-

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استعمال الكريم الواقي للشمس، من الضروري أن تقوم الأم بدهن جسم طفلها بالكريم الواقي للشمس قبل الخروج من المنزل صباحا بمدة تبلغ 30 دقيقة وتجديده كل ساعتين، لحماية بشرته من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

تجنب التعرض للشمس، يتعين على الأم أن تجعل طفلها بعيدا عن اشعة الشمس، لأن التعرض لها بشكل مباشر، خاصة في أوقات الذروة، يتسبب في ارتفاع درجة حرارة جسده، ومن ثم الإصابة بالإجهاد الحراري والجفاف.

ارتداء قبعة على الرأس، لا بد أن يكون الطفل مرتديا قبعة على رأسه قبل الخروج من المنزل صباحا في الصيف، خاصة إذا كان سيجلس في أماكن مكشوفة، لتقليل خطر إصابته بضربات الشمس.

ارتداء نظارة شمسية، لا تؤثر الآشعة فوق البنفسجية على صحة البشرة فقط، بل تشكل أيضا خطرا كبيرا على صحة العين، لذلك يُنصح بارتداء الطفل نظارة شمسية خارج المنزل صباحا في الصيف.

ارتداء ملابس واسعة، ملابس الأطفال في فصل الصيف يجب أن تكون واسعة وفاتحة اللون ومصنوعة من القطن، لأن القطع الضيقة الداكنة المصنعة من البلويسير تمنع الهواء من الوصول للبشرة وتمتص أشعة الشمس وتزيد من إفراز العرق.

نصائح مهمة تحمى طفلك من مخاطر الشمس فى الصيف، فيتو

عدم الجلوس في السيارة

ينبغي على الأم ألا تترك طفلها في السيارة صباحا خلال فصل الصيف، لأن درجة حرارتها بداخلها ترتفع بسرعة كبيرة، مما يعرضه لخطر الإصابة بضربات الشمس.

ينبغي على الأم ألا تترك طفلها في السيارة صباحا خلال فصل الصيف، لأن درجة حرارتها بداخلها ترتفع بسرعة كبيرة، مما يعرضه لخطر الإصابة بضربات الشمس. ترطيب الجسم، للحفاظ على ترطيب جسد الطفل في فصل الصيف، من الضروري أن تقدم الأم له كمية وفيرة من المياه على مدار اليوم، بجانب الأطعمة الغنية بها، كالخضراوات والفواكه، والمشروبات الصحية، مثل ماء جوز الهند والحليب.

الاهتمام بكل التطعيمات الإضافية مثل الجديرى المائى، السحائى، الالتهاب الكبدى A، الحصبة، لانتشار هذه الفيروسات فى فصل الصيف.