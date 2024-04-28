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ساعة عثر عليها عقب غرق تايتانيك تباع بمبلغ خيالي

تايتانيك، فيتو
تايتانيك، فيتو

كشفت تقارير بريطانية ان ساعة جيب ذهبية عثر عليها عقب غرق سفينة تايتانيك بيعت بمبلغ قياسي.

وتم استعادة الساعة  بعد العثور على جثمان أغنى رجل كان على متن السفينة "تيتانيك"، وبيعت في مزاد علني بمبلغ قياسي بلغ 1.175 مليون جنيه  استرليني.


بيع ساعة جيب ذهبية بمبلغ قياسي


وأفادت وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية بان الساعة بيعت يوم السبت إلى أحد جامعي المقتنيات من الولايات المتحدة في دار مزادات "هنري الدريدج آند سن" في مدينة "ديفايز" في مقاطعة ويلتشير، في أعلى قيمة يجري بها بيع أحد تذكارات تيتانيك، وفقا لدار المزادات.
وكانت التوقعات قبل المزاد تشير إلى أن الساعة ستباع بمبلغ يتراوح بين 100 ألف إلى 150 ألف جنيه استرليني.
وكان المالك الأصلي للساعة رجل الأعمال، جون جاكوب أستور(47 عاما)، وقد غرق مع السفينة، في عام 1912.
وتم انتشال جثته، من المحيط الأطلسي، بعد سبعة أيام من غرق السفينة وتم العثور على ساعة الجيب "وولثام" الرائعة المصنوعة من الذهب، عيار 14 قيراط، ومحفور عليها حروف "جيه جيه إيه"،الحروف الأولى من اسم المالك.
وبلغت أعلى قيمة سابقة بيعت بها مقتنيات من تيتانيك 1.1 مليون جنيه استرليني وكانت لآلة كمان كان يعزف بها على متن السفينة أثناء غرقها - وكان قد تم بيعها في نفس دار المزادات في عام 2013، وفقا لدار المزادات.
 

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تايتانيك غرق سفينة تايتانيك أغنى رجل كان على متن السفينة تيتانيك مدينة ديفايز مقاطعة ويلتشير

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