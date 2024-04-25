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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم الخميس 25-4-2024 في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور، سجلت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الخميس 25 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

«فيتو» تنشر أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة وفقًا لآخر تحديث، وجاءت أسعار الخضراوات في السوق، اليوم الخميس 25 أبريل 2024، كالتالي:

  أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الخميس

 سجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، إذ تراوح سعر كيلو الطماطم من 3.5 إلى 5.5 جنيه،  سعر كيلو البصل من 7 إلى 21 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 5 إلى 12 جنيهًا، سعر الكوسة من 4 إلى 6 جنيهات.

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وتراوح  سعر باذنجان رومي من 3 إلى 8 جنيهات، باذنجان بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، جزر بدون عروش من 2.5 إلى 4.5 جنيه، سعر الفاصوليا من 6 إلى 11 جنيهًا، باذنجان أبيض من 3 إلى 7 جنيهات.

 

وتراوح سعر فلفل رومي صوب من 5 إلى 13 جنيهًا، الفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 13 جنيهًا، فلفل حامي صوب ما بين 15 إلى 23 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 21 إلى 25 جنيهًا.

 

وبلغ سعر كيلو الثوم من 23 إلى 37 جنيهًا، الملوخية من 5 إلى 10 جنيهًات، سعر خيار بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، بسلة من 18 إلى 20 جنيهًا، السبانخ من 7 إلى 10 جنيهات، البطاطا من 12 إلى 16 جنيهًا، خيار صوب من 4 إلى 7 جنيهات.

 

ويبلغ سعر كيلو البقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البامية من 35 جنيهًا إلى 65 جنيهًا، قرع عسل سعر من 30 إلى 150 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرات نحو 7.5 جنيه.

  أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضراوات الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر البنجر من 2 إلى 3 جنيهات، خس كابوتشي من 3 إلى 5 جنيهات، ورق عنب بناتي من 10 إلى 25 جنيهًا للكيلو، كيلو زعتر نحو 45 جنيهًا،  كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كرفس نحو 12 جنيهًا.

 

وسجل سعر ليمون بلدي من 16 إلى 22 جنيهًا، القلقاس من 19 إلى 21 جنيهًا، كرنب سلاطة من 7 إلى 10 جنيهات، بروكلي من 10 إلى 14 جنيها، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر من 6 إلى 9 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

 

وتراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، خس مر نحو 3 جنيهات، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، خرشوف من 30 إلى 40 جنيهًا، خس 7 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، لفت من 2 إلى 3 جنيهات.

 

وسجل سعر كيلو ورق عنب بلدي من 10 إلى 25 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، الفجل الأحمر من 3 إلى 5 جنيهات، فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار الخضراوات اليوم، البامية ترتفع لـ 65 جنيهًا في سوق العبور

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أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الثوم في سوق العبور

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