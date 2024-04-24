أسعار الخضراوات اليوم، البامية ترتفع لـ 65 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

«فيتو» تنشر أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة وفقًا لآخر تحديث، وجاءت أسعار الخضراوات في السوق، اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024، كالتالي:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، إذ تراوح سعر كيلو البصل من 7 إلى 21 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 5 إلى 12 جنيهًا، كيلو الطماطم من 3.5 إلى 5.5 جنيه، سعر الكوسة من 4 إلى 6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.

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وتراوح سعر باذنجان رومي من 3 إلى 8 جنيهات، باذنجان بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، جزر بدون عروش من 2.5 إلى 4.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، سعر الفاصوليا من 6 إلى 11 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، باذنجان أبيض من 3 إلى 7 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي صوب من 5 إلى 13 جنيهًا، الفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 13 جنيهًا، فلفل حامي صوب ما بين 15 إلى 23 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فلفل حامي بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 21 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

وبلغ سعر كيلو الثوم من 23 إلى 37 جنيهًا، الملوخية من 5 إلى 10 جنيهًات، سعر خيار بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، بسلة من 18 إلى 20 جنيهًا، السبانخ من 7 إلى 10 جنيهات، البطاطا من 12 إلى 16 جنيهًا، خيار صوب من 4 إلى 7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

ويبلغ سعر كيلو البقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البامية من 35 جنيهًا إلى 65 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، قرع عسل سعر من 30 إلى 150 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرات نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضراوات الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر البنجر من 2 إلى 3 جنيهات، خس كابوتشي من 3 إلى 5 جنيهات، ورق عنب بناتي من 10 إلى 25 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، كيلو زعتر نحو 45 جنيهًا، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كرفس نحو 12 جنيهًا.

وسجل سعر ليمون بلدي من 16 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، القلقاس من 19 إلى 21 جنيهًا، كرنب سلاطة من 7 إلى 10 جنيهات، بروكلي من 10 إلى 14 جنيها، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر من 6 إلى 9 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

وتراوح سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، خس مر نحو 3 جنيهات، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، خرشوف من 30 إلى 40 جنيهًا، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، خس 7 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، لفت من 2 إلى 3 جنيهات.

وسجل سعر طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو ورق عنب بلدي من 10 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، الفجل الأحمر من 3 إلى 5 جنيهات، فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.