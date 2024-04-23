أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الثوم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

«فيتو» تنشر أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة وفقًا لآخر تحديث، وجاءت أسعار الخضراوات في السوق، اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، كالتالي:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، إذ تراوح سعر كيلو البصل من 7 إلى 21 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 5 إلى 12 جنيهًا، كيلو الطماطم من 3 إلى 5.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، سعر الكوسة من 3.5 إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.

Advertisements

وتراوح سعر باذنجان رومي من 3 إلى 8 جنيهات، باذنجان بلدي من 4 إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، جزر بدون عروش من 3 إلى 4 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، سعر الفاصوليا من 6 إلى 10 جنيهات، باذنجان أبيض من 3 إلى 7 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي صوب من 5 إلى 13 جنيهًا، الفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 13 جنيهًا، فلفل حامي صوب ما بين 15 إلى 21 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 22 إلى 26 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الثوم من 23 إلى 37 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، الملوخية من 7 إلى 10 جنيهًات، سعر خيار بلدي من 3.5 إلى 6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، بسلة من 16 إلى 20 جنيهًا، السبانخ من 6 إلى 10 جنيهات، البطاطا من 12 إلى 16 جنيهًا، خيار صوب من 3.5 إلى 6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

ويبلغ سعر كيلو البقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البامية من 40 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، قرع عسل سعر من 30 إلى 150 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرات نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضراوات الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر البنجر من 2 إلى 3 جنيهات، خس كابوتشي من 3 إلى 5 جنيهات، ورق عنب بناتي من 12 إلى 22 جنيهًا للكيلو، كيلو زعتر نحو 45 جنيهًا، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كرفس نحو 12 جنيهًا.

وسجل سعر ليمون بلدي من 15 إلى 21 جنيهًا، القلقاس من 19 إلى 21 جنيهًا، كرنب سلاطة من 7 إلى 10 جنيهات، بروكلي من 10 إلى 14 جنيها، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر من 6 إلى 9 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

وتراوح سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، خس مر نحو 3 جنيهات، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، خرشوف من 30 إلى 40 جنيهًا، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، خس 7 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، لفت من 2 إلى 3 جنيهات.

وسجل سعر طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو ورق عنب بلدي من 12 إلى 22 جنيهًا، الفجل الأحمر من 3 إلى 5 جنيهات، فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.