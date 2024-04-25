أسعار الأسماك اليوم، المكرونة السويسي تسجل أعلى سعر بـ 140 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الخميس 25 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس 25 أبريل 2024، في السطور التالية:

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الخميس

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم، تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز كبير بين 60 إلى 64 جنيهًا، كيلو السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا.

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وتراوح سعر كيلو فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا، سعر كيلو بلطي حجم متوسط من 64 إلى 58 جنيها.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار البياض في سوق العبور اليوم الخميس

وسجل سعر كيلو قشر بياض من 110 إلى 170 جنيهًا، كيلو بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 40 إلى 80 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز الكيلو من 90 إلى 130 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو شيلان من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو بياض أملس مزارع من 40 إلى 80 جنيهًا، كيلو قراميط من 30 إلى 70 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 140 جنيهًا في سوق العبور اليوم

وسجل سعر مكرونة سويسي من 80 إلى 140 جنيهًا، كيلو أسماك ثعابين من 50 إلى 350 جنيهًا، كيلو سمك برانيس إسكندراني من 80 إلى 140 جنيهًا، كيلو مكرونة خليجي من 75 إلى 115 جنيهًا، كيلو سمك موسى من 190 جنيهًا إلى 400 جنيه.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم الخميس

وتراوح سعر كيلو كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، كيلو سبيط سابيا من 190 جنيهًا إلى 400 جنيه، كيلو سابيا من 190 جنيهًا إلى 400 جنيه، مرجان ممتاز من 75 إلى 105 جنيهات، كيلو حدادي من 20 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو مرجان متوسط الحجم من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو قرش من 60 إلى 90 جنيهًا، كيلو كاليماري سابيا من 190 جنيهًا إلى 400 جنيه، كيلو مكرونة مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

البربون يسجل 145 جنيهًا في سوق العبور

وسجل سعر كيلو بربون متوسط الحجم من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو بربون مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو بربون ممتاز من 85 إلى 145 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السردين ما بين 60 إلى 90 جنيهًا، مرجان مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو سمك دنيس من 90 إلى 250 جنيهًا، كيلو كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم، تراوح سعر جمبري جامبو من 540 إلى 640 جنيهًا، سعر كيلو جمبري طازج صغير من 100 إلى 270 جنيهًا.

وتراوح سعر جمبري كبير الحجم من 450 إلى 530 جنيهًا للكيلو، كيلو جمبري متوسط الحجم مجمد من 175 إلى 425 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم من 340 إلى 440 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الخميس

وتباينت أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الخميس، تراوح سعر كيلو بوري وسط من 85 إلى 95 جنيهًا، البوري ممتاز من 100 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك من أنواع أخرى في سوق العبور اليوم الخميس

وعن أسعار السمك من الأنواع الأخرى في سوق العبور اليوم الخميس، سجل سعر كيلو سمك لوت من 90 إلى 170 جنيهًا، كيلو باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، وقار كيلو من 110 إلى 150 جنيهًا، كيلو كشر من 90 إلى 130 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو مازليا من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو موزة من 70 إلى 100 جنيه، سردين مجمد من 50 إلى 90 جنيهًا، كيلو شعور من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو ماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا، كيلو سمك قاروص من 90 إلى 170 جنيهًا.