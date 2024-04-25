الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس شعبة الأسماك بتجارية الإسماعيلية يؤكد انخفاض الأسعار 30 %

جانب من جولة رئيس
جانب من جولة رئيس شعبة الأسماك، فيتو

أعلن أحمد الشعيري رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية عن انخفاض الأسعار بالأسواق بنسبة 30 ٪. 

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إجراء جولة داخل سوق طريق البلاجات 

وحرص رئيس الشعبة على إجراء جولة داخل سوق السمك الحضاري، والتقى الباعة والمواطنين. 

 

انتعاش أسواق بيع الأسماك بالإسماعيلية 

وأكد الشعيري علي انتعاش الأسواق وحركة البيع والشراء، وانتشار أنواع مختلفة من الأسماك الطازجة بالأسواق خلال عطلة هذا الأسبوع. 

 

 

قائمة أسعار الأسماك 

وأوضح أحمد الشعيري رئيس الشعبة، أسعار الأسماك، اليوم الخميس، حيث يتراوح السمك البوري بين 100 إلى 130 جنيها، البلطي من 50 إلى 60 جنيها، الجوابي من 60 إلى 80 جنيها، الجمبري الجامبو من 250 إلى 350 جنيها. 

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وعلى صعيد آخر، كانت الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة اكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أعلنت آلية التقدم بطلب للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص. 

تاريخ التقدم بالطلبات 

يتم تلقي طلبات المُنشآت التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور للاستثناء من تطبيقه (لدراسته من الجهة المُختصة)، في الفترة من تاريخ إصدار قرار الحد الأدنى للأجور وحتى 15 مايو 2024. 

 

جانب من جولة رئيس شعبة الأسماك، فيتو

طلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور

وتتقدم المُنشأة التي تواجه ظروفا اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور بطلب استثناء من تطبيقه إلى الاتحاد التابعة له المُنشأة. 

 

و تقوم الاتحادات بإرسال جميع طلبات الاستثناء الواردة اليها إلى المجلس القومي للأجور بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن يتم موافاة المجلس بالطلبات في صورة ورقيهً وصورة إلكترونية على ذاكرة مُتنقلة Flash Memory أو قرص مضغوط (CD) مع ملف مجمع بصيغة اكسيل (وفقًا للنموذج المرفق 1)، بدورية أسبوعية (الأحد من كل أسبوع طوال فترة التقديم).
 

جانب من جولة رئيس شعبة الأسماك، فيتو

يشار إلى أنه لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء الواردة من خلال الاتحادات، على أن يكون طلب الاستثناء مُقدم من مُنشأة وليس قطاع.
 

الملفات المطلوبة 

و على المُنشآت المتقدمة بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور أن تُرفق الملفات التالية في طلب الاستثناء:

1- استمارة البيانات التعريفية للمُنشأة.

2- خطاب مُتضمن مُبررات التقدم بطلب الاستثناء.

3- القوائم المالية لآخر 3 سنوات.

4- كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة.

5- استمارة 2 تأمينات.

6- السجل التجاري.

7- البطاقة الضريبية. 
 

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