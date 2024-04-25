الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انخفاض الأسعار، نجاح حملة مقاطعة شراء الأسماك لليوم الثالث في دمياط (صور)

سوق السمك بدمياط
سوق السمك بدمياط خالي من الزبائن

نجحت الحملة الشعبية التى أطلقها المواطنين فى محافظة دمياط  "خليه يعفن" لليوم الثالث على التوالي بمقاطعة شراء الأسماك ولمدة أسبوع بعد أن استجاب المواطنون.

 

إقبال ضعيف من الزبائن لشراء الأسماك بسوق القنطرة بدمياط

وشهدت سوق أسماك دمياط “القنطرة” والشرباصي" اليوم إقبالا ضعيفا من المواطنين وظهر شبه خاليا تماما، ورفض المواطنون الانخفاضات التي حدثت في الأسعار، وأكدوا على استمرار المقاطعة لمدة أسبوع كامل، مطالبين عدم شراء الأسماك، وأن المعروض في الأسواق غير طازج أو بايت لعدم الاقبال علية بالشراء رغم النزول بالسعر الي 50 % من قيمته، والتصدي لجشع التجار بعد أن زادت الأسعار بشكل جنوني عما كانت عليه فجأة، ولاقت الحملة صدى في أكثر من محافظة، خاصة مع عزوف الأهالي عن الشراء حتى مع التخفيضات. 


وأكد أهالي دمياط أن حملات المقاطعة أنها مستمرة حتى الاستجابة، خاصة أن المحافظة تحيط بها المياه من كل جانب من خلال البحر المتوسط وبحيرة المنزلة ويشطرها من الوسط  نهر النيل  وتوجد كميات وفيرة من الأسماك.

 

وأوضح الأهالي أن حملات مقاطعة الأسماك في دمياط هي البداية حيث سيتبعها حملات مقاطعة أخرى للحوم والفراخ والبيض وسناتر الدروس الخصوصية.
 

وقد حظيت دعوات مقاطعة شراء الأسماك بدمياط، بتفاعل واسع من قبل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بدمياط، على مدار الثلاث ايام الماضية ؛ احتجاجا على غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه دون مبرر، رافعين شعار «خليها تعفن.. كتف في كتف لمواجهة الغلاء» وهو الشعار الذي انطلق من مدينة بورسعيد في بداية الحملة، وقد استغلته جميع مواقع التواصل الاجتماعي بدمياط.

 

Advertisements

لا يوجد أسماك ولا زبائن بسبب المقاطعة

خلو الأسواق فى عزبة البرج ودمياط وشارع الشرباصي  من المواطنين


ومع بداية اليوم الثالث لمقاطعة شراء الأسماك، حيث خلت الأسواق فى عزبة البرج ودمياط وشارع الشرباصي من المواطنين، وفضّل عدد من التجار إغلاق المحال وعدم طرح أى أسماك للبيع بعد الخسائر التي تكبدوها خلال اليومين الماضيين، لتسود حالة من الركود تسببت فى تلف كميات من الأسماك وتكبد عدد من التجار إلى خسائر كبيرة بسبب حملات المقاطعة خصوصا أن السمك له مدة صلاحية قصيرة الأجل وقابل للفساد بسرعة خاصة أمام ارتفاع درجة حرارة الجو الحالية.

سوق السمك بدمياط خالي من الزبائن

وقد نجحت حملة المقاطعة التي أطلقها الأهالي دخلت في يومها الثالث اليوم الخميس وأسفرت عن تخفيض أسعار بيه الأسماك في محافظة دمياط بشكل كبير اليوم.
 

حيث شهدت محال بيع الأسماك تخفيض سعر كيلو سمك الشبار الأخضر من ١٥٠ جنيها إلى 50 جنيها للكيلو وتم تخفيض سعر كيلو السمك البوري من  ١٢٠ جنيها إلى ٧٠ جنيها وتم تخفيض سعر السمك البلطي من ١٢٠ جنيها للكيلو إلى 70 جنيها للكيلو وتم تخفيض كيلو سمك السردين من ١٥٠ جنيها إلى 70  جنيها للكيلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوداث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ارتفاع درجة حرارة الجو البحر المتوسط انخفاض اسعار الأسماك حملة المقاطعة دمياط مقاطعة شراء الأسماك شراء الأسماك بدمياط بحيرة المنزلة الشرباصى

مواد متعلقة

أهالي دمياط يتحدون جشع التجار، نجاح حملة مقاطعة شراء الأسماك في يومها الأول

هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم مختلفان

حدث في 17 رمضان، وقوع غزوة بدر الكبرى أول حرب في الإسلام

هل التخدير الطبي لإجراء العمليات في نهار رمضان يبطل الصيام؟ الإفتاء تجيب

منتخب اليد يهزم الكونغو ويتوج بذهبية دورة الألعاب الإفريقية

أثر رفع سعر الوقود على أسعار اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة

سوق الأسماك يمر بحالة ركود.. مصر تستورد 10 أضعاف صادراتها.. وأستاذ بمركز البحوث: الأسعار لن تنخفض لهذه الأسباب

مصطفى الجمل يحصد ذهبية رمي المطرقة في دورة الألعاب الإفريقية
ads

الأكثر قراءة

مواعيد غلق المحال والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

1240 جنيها انخفاضا في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية

مصرع 3 فتيات وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض بالأسواق اليوم الخميس

انقطاع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا

الترجي يتقدم بطلب رسمي لصن داونز قبل موقعة الحسم بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الخميس

منوعات

المزيد

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

قطعوا عنها الكهرباء وأرعبوها بالشبح، مقلب مروع لفتاة في الأسانسير (فيديو)

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 26-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 26-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الخميس

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تبدأ من 7 جنيهات في سوق العبور

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 25-4-2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 25-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

فوائد التوت وأهمية تناوله في موسمه (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ماذا نقول أثناء الحر الشديد سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية؟، أمين الفتوى يوضح

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم مولود ذكر ورزق واسع

في الدنيا والآخرة، دار الإفتاء تكشف مصير محتكري السلع

المزيد
الجريدة الرسمية