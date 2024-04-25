انخفاض الأسعار، نجاح حملة مقاطعة شراء الأسماك لليوم الثالث في دمياط (صور)

نجحت الحملة الشعبية التى أطلقها المواطنين فى محافظة دمياط "خليه يعفن" لليوم الثالث على التوالي بمقاطعة شراء الأسماك ولمدة أسبوع بعد أن استجاب المواطنون.

إقبال ضعيف من الزبائن لشراء الأسماك بسوق القنطرة بدمياط

وشهدت سوق أسماك دمياط “القنطرة” والشرباصي" اليوم إقبالا ضعيفا من المواطنين وظهر شبه خاليا تماما، ورفض المواطنون الانخفاضات التي حدثت في الأسعار، وأكدوا على استمرار المقاطعة لمدة أسبوع كامل، مطالبين عدم شراء الأسماك، وأن المعروض في الأسواق غير طازج أو بايت لعدم الاقبال علية بالشراء رغم النزول بالسعر الي 50 % من قيمته، والتصدي لجشع التجار بعد أن زادت الأسعار بشكل جنوني عما كانت عليه فجأة، ولاقت الحملة صدى في أكثر من محافظة، خاصة مع عزوف الأهالي عن الشراء حتى مع التخفيضات.



وأكد أهالي دمياط أن حملات المقاطعة أنها مستمرة حتى الاستجابة، خاصة أن المحافظة تحيط بها المياه من كل جانب من خلال البحر المتوسط وبحيرة المنزلة ويشطرها من الوسط نهر النيل وتوجد كميات وفيرة من الأسماك.

وأوضح الأهالي أن حملات مقاطعة الأسماك في دمياط هي البداية حيث سيتبعها حملات مقاطعة أخرى للحوم والفراخ والبيض وسناتر الدروس الخصوصية.



وقد حظيت دعوات مقاطعة شراء الأسماك بدمياط، بتفاعل واسع من قبل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بدمياط، على مدار الثلاث ايام الماضية ؛ احتجاجا على غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه دون مبرر، رافعين شعار «خليها تعفن.. كتف في كتف لمواجهة الغلاء» وهو الشعار الذي انطلق من مدينة بورسعيد في بداية الحملة، وقد استغلته جميع مواقع التواصل الاجتماعي بدمياط.

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لا يوجد أسماك ولا زبائن بسبب المقاطعة

خلو الأسواق فى عزبة البرج ودمياط وشارع الشرباصي من المواطنين



ومع بداية اليوم الثالث لمقاطعة شراء الأسماك، حيث خلت الأسواق فى عزبة البرج ودمياط وشارع الشرباصي من المواطنين، وفضّل عدد من التجار إغلاق المحال وعدم طرح أى أسماك للبيع بعد الخسائر التي تكبدوها خلال اليومين الماضيين، لتسود حالة من الركود تسببت فى تلف كميات من الأسماك وتكبد عدد من التجار إلى خسائر كبيرة بسبب حملات المقاطعة خصوصا أن السمك له مدة صلاحية قصيرة الأجل وقابل للفساد بسرعة خاصة أمام ارتفاع درجة حرارة الجو الحالية.

سوق السمك بدمياط خالي من الزبائن

وقد نجحت حملة المقاطعة التي أطلقها الأهالي دخلت في يومها الثالث اليوم الخميس وأسفرت عن تخفيض أسعار بيه الأسماك في محافظة دمياط بشكل كبير اليوم.



حيث شهدت محال بيع الأسماك تخفيض سعر كيلو سمك الشبار الأخضر من ١٥٠ جنيها إلى 50 جنيها للكيلو وتم تخفيض سعر كيلو السمك البوري من ١٢٠ جنيها إلى ٧٠ جنيها وتم تخفيض سعر السمك البلطي من ١٢٠ جنيها للكيلو إلى 70 جنيها للكيلو وتم تخفيض كيلو سمك السردين من ١٥٠ جنيها إلى 70 جنيها للكيلو.