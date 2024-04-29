317 براءة اختراع خلال عام 2023

تستهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية دور مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، في العمل على دعم جهود تطوير منظومة البحث العلمي، من خلال الارتقاء بالأداء البحثي ومُخرجات الابتكار والتأثير المُجتمعي، فضلًا عن توفير خدمات التدريب والاستشارات ونقل التكنولوجيا لجهات الإنتاج والخدمات في مصر، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات التطبيقية لتطوير الأداء في مجالات عدة لخدمة الاقتصاد الوطني، وكذا التعاون المُستمر مع المؤسسات القومية والدولية في مجال تنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا.

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عدد براءات الاختراع

بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري (2095) طلبًا عـــام 2023 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهــم (726) طلبًا للمصريـين بنسـبة 34.7٪، (1369) طلبًا للأجـانب بنسبة 65.3٪، مقـابـل (1914) طلبـًا عــــام 2022 بنسبة زيادة قدرها 9.5٪. ويأتى ذلك طبقا لتقرير حديث الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

البراءات الممنوحة

وبلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري (317) براءة اختراع عام 2023 منها (71) براءة اختراع للمصريين بنسـبة 22.4٪، (246) براءة اختراع للأجـــانب بنسبــة 77.6 ٪ من الإجمالي، مقــابل (512) براءة عام 2022 بنسـبة انخفاض قدرها 38.1%.

البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي

1- (317) بـراءة اختــراع تـم منحهـا وفقــًا للتصـنيف الدولـي فـي مجال الاحتياجات الإنسانية بعدد (80) بـراءة اختــراع بنسـبة 25.2٪ من إجمالـي البـراءات المـمنوحة عام 2023 (27.5٪ للمـصريين، 72.5٪ للأجانب)

2- البراءات الممنوحة في مجال الكيمياء والفلزات ب(77) بـراءة اختــراع بنسبــة 24.3٪ (31.2٪ للمصـريين، 68.8٪ للأجـانب).

3- البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (51) بـراءة اختـراع بنســـبة 16.1٪ (23.5٪ للمصـريين، 76.5٪ للأجـانب).

البراءات الممنوحة للــدول

وتصدر المتقدميـن من المصريين المرتبة الأولى حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (71) بــراءة اخــتراع بنسـبة 22.4٪

وجـاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بإجمالي (43) براءة اختراع بنسبة 13.6٪.

وجاء المتقدمين من ألمانيا في المرتبة الثالثة بإجمالي (28) براءة اختراع بنسبة 8.8٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2023.

وطبقا لتصريحات أيمن عاشور تشير إلى أهمية ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، مؤكدًا أهمية الدور المُجتمعي والخدمي لتلك المراكز والمعاهد خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المُجتمع، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.