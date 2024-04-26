الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

اصنعي بنفسك ماء زهرة البنفسج لبشرة صافية

ماء زهرة البنفسج،
ماء زهرة البنفسج، فيتو

تحتاج البشرة دائما إلى تونر طبيعي للاستخدام اليومي يعمل على غلق المسام ويعالج جميع مشاكل البشرة، ما يعزز من جمالها ونضارتها.

والتونر يباع بأسعار خيالية، في وقتنا الحالي لذا سهل خبراء التجميل طرق تحضيره في المنزل بمكونات طبيعية واقتصادية وأكثر فاعلية.

اصنعي بنفسك ماء زهرة البنفسج 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، ماء زهرة البنفسج لبشرة صافية، تونر طبيعي لعلاج مشاكل البشرة.

المكونات:-

كوب زهرة البنفسج مجففة وتباع لدى العطار

2 كوب ماء 

الطريقة:-

Advertisements

  • نحضر زهرة البنفسج المجففة ونقوم بتنظيفها من خلال إزالة السيقان الزائدة بها.
  • ثم نقوم بغسل الزهور بالماء وتصفيتها.
  • ثم نحضر حلة ونضع بها زهرة البنفسج بعد غسلها ونضيف لها الماء.
  • ثم نرفعها على النار ونتركها حتى الغليان.
  • ثم نحضر طبق عميق زجاجي ونضعه داخل الحلة على الزهور والماء ونغطي الحلة ونتركها ساعتين على النار الهادئة.
  • ثم نرفع الحلة من على النار ونلاحظ تراكم الماء المقطر في الطبق داخل الحلة.
  • نأخذ هذا الماء وهو ماء زهرة البنفسج يشبه ماء الورد.
  • نحفظ الماء في بخاخ وتستخدمها على البشرة يوميا في الصباح حيث يرش على البشرة ويترك حتى يجف.
ماء زهرة البنفسج، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

txt

بمكونين اثنين، احصلى على بشرة مثل الفلتر خالية من العيوب

txt

كريم طبيعي استخدميه يوميا للحصول على بشرة صافية وناصعة البياض

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ماء زهرة البنفسج زهرة البنفسج اصنعى بنفسك ماء زهرة البنفسج ماء الورد ماء زهرة البنفسج لبشرة صافية العناية بالبشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

عجينة الموز لتفتيح البشرة وتعزيز نضارتها

كريم البنجر لتفتيح وتقشير البشرة وتعزيز نضارتها

فوائد الأناناس لتحسين الهضم وعلاج مشاكل البشرة في الحر

هتبدأ من بكرة، نصائح لحماية البشرة خلال موجة الحر
ads

الأكثر قراءة

انتظروا الأيام القادمة، خبير يكشف كيف ضربت ظاهرة النينيو مخطط إثيوبيا لتعطيش المصريين

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

اليوم، مد فترة تشغيل المترو ساعة لتشجيع النادي الأهلي

بعد الانخفاضات الأخيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024

أسعار اللحوم في الأسواق.. البتلو يسجل 500 جنيه والكندوز بـ 400.. والضأن يتراجع إلى أدنى مستوى

مصرع شخصين في انقلاب دراجة نارية بالقليوبية

أسعار الفاكهة اليوم، نكتارين بلدي يسجل 25 جنيهًا في سوق العبور

منوعات

المزيد

ناسا تكتشف علامات محتملة لوجود الحياة على أحد الكواكب

عبور أول سفينة شحن بعد انهيار جسر بالتيمور في الولايات المتحدة (فيديو وصور)

مدينة إيطالية شهيرة تعتزم حظر الآيس كريم والبيتزا بعد منتصف الليل، والسبب غريب

علقة موت، تعرض محامية للضرب المبرح من زوج موكلتها وآخرين أمام محكمة بيروت (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

تراجع سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 26-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم تخلّف مريض التوحد عن صلاة الجمعة

ما حكم الوصية بحج الفريضة؟ الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية