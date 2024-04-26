اصنعي بنفسك ماء زهرة البنفسج لبشرة صافية

تحتاج البشرة دائما إلى تونر طبيعي للاستخدام اليومي يعمل على غلق المسام ويعالج جميع مشاكل البشرة، ما يعزز من جمالها ونضارتها.

والتونر يباع بأسعار خيالية، في وقتنا الحالي لذا سهل خبراء التجميل طرق تحضيره في المنزل بمكونات طبيعية واقتصادية وأكثر فاعلية.

اصنعي بنفسك ماء زهرة البنفسج

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، ماء زهرة البنفسج لبشرة صافية، تونر طبيعي لعلاج مشاكل البشرة.

المكونات:-

كوب زهرة البنفسج مجففة وتباع لدى العطار

2 كوب ماء

الطريقة:-

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نحضر زهرة البنفسج المجففة ونقوم بتنظيفها من خلال إزالة السيقان الزائدة بها.

ثم نقوم بغسل الزهور بالماء وتصفيتها.

ثم نحضر حلة ونضع بها زهرة البنفسج بعد غسلها ونضيف لها الماء.

ثم نرفعها على النار ونتركها حتى الغليان.

ثم نحضر طبق عميق زجاجي ونضعه داخل الحلة على الزهور والماء ونغطي الحلة ونتركها ساعتين على النار الهادئة.

ثم نرفع الحلة من على النار ونلاحظ تراكم الماء المقطر في الطبق داخل الحلة.

نأخذ هذا الماء وهو ماء زهرة البنفسج يشبه ماء الورد.

نحفظ الماء في بخاخ وتستخدمها على البشرة يوميا في الصباح حيث يرش على البشرة ويترك حتى يجف.

ماء زهرة البنفسج، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.