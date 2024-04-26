الجمعة 26 أبريل 2024
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صحة ومرأة

وصفات طبيعية لعلاج البقع الداكنة والتهابات البشرة من الشمس

ترطيب البشرة من الطبيعة،
ترطيب البشرة من الطبيعة، فيتو

وصفات طبيعية لعلاج البقع الداكنة، تعاني الكثير من الفتيات خلال هذه الفترة، ومع التعرض لأشعة الشمس المباشرة للعديد من مشاكل البشرة، ومنها ظهور البقع الداكنة والتهابات البشرة.
 

وصفات طبيعية لعلاج بقع والتهابات الشمس
 

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن هناك وصفات طبيعية لعلاج بقع والتهابات الشمس، ومفعولها سريع، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

العسل: يعرف العسل بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا، مما يجعله علاجًا مثاليًا للبشرة المتهيجة من الشمس. ضعي العسل على المنطقة المصابة واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

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الألوفيرا:  جل الألوفيرا  بارد وله خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله مفيدًا في تهدئة حروق الشمس وتقليل الاحمرار. ضعي جل الألوفيرا الطازج على المنطقة المصابة واتركيه حتى يجف.

الخيار: الخيار غني بمضادات الأكسدة وله خصائص تبريد، مما يجعله مفيدًا في تهدئة البشرة المتهيجة وتقليل التورم. ضعي شرائح الخيار الباردة على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة.

زيت جوز الهند: زيت جوز الهند مرطب غني بفيتامين E، مما يجعله مفيدًا في ترطيب البشرة الجافة وتقليل الالتهاب. ضعي زيت جوز الهند على المنطقة المصابة واتركيه حتى يتشرب.

عصير الليمون:  عصير الليمون غني بفيتامين C، وهو مضاد للأكسدة يساعد على تفتيح البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة. اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من الماء وامسحي به المنطقة المصابة واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

ملاحظة: تجنبي استخدام عصير الليمون على البشرة المفتوحة، حيث يمكن أن يسبب الحساسية للشمس.
 

العناية بالبشرة المجهدة

نصائح تساعد على حماية البشرة من الشمس

اشربي الكثير من الماء: يساعد الماء على ترطيب البشرة من الداخل والحفاظ على صحتها.
تناولي نظامًا غذائيًا صحيًا: تناولي الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من التلف مع التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
تجنبي التعرض للشمس خلال ساعات الذروة: من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً.
استخدمي واقيًا من الشمس واسع الطيف بعامل حماية من الشمس 30 أو أعلى كل يوم، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم.
ارتدي ملابس واقية من الشمس:  مثل القبعات والنظارات الشمسية والملابس ذات الأكمام الطويلة.

إذا كانت البقع الداكنة أو الالتهابات شديدة أو لا تتحسن بالعلاجات المنزلية، فمن المهم استشارة طبيب الأمراض الجلدية.
 

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