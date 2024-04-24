فى المناسبات تحرص الفتيات على الظهور بشكل مميز ومختلف وأكثر مايميزهن هو الظهور ببشرة صافية وخالية من العيوب.

والبشرة الصافية الخالية من العيوب تحتاج عناية جيدة وشرب ماء وفير وتناول الخضروات والفاكهة الطازجة التى تعزز من نضارة البشرة.

بودر نضارة البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، بودر نضارة البشرة قناع سريع يعيد جمال البشرة.

المكونات:-

2 ملعقة شوفان مطحون

ملعقة لبن بودر

ملعقة بذور الكتان مطحونة

ملعقة نشاء ذرة

ملعقة حناء بيضاء

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ملعقة أرز مطحون

نصف ملعقة كركم

ملعقة زبادى

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة جميعها.

نخلط جيدا حتى تتجانس المكونات.

نحفظ البودر فى علبة محكمة الغلق.

عند الاستخدام نأخذ ملعقة منها ونضيف لها ملعقة زبادى.

نقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

نفرد القناع على البشرة ونقوم بعمل حركات دائرية برفق لمدة 5 دقائق.

نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرة اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

بودر نضارة البشرة قناع سريع يعيد جمال البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.