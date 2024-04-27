السبت 27 أبريل 2024
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الخيار المثلج لتنظيف البشرة وتعزيز نضارتها

بشرة صافية، فيتو
بشرة صافية، فيتو

تنظيف البشرة من الخطوات المهمة التي يجب القيام بها أكثر من مرة فى اليوم حفاظا على جمال البشرة وحمايتها من جميع المشكلات.

وتنظيف البشرة يكون من خلال المنظف أو الغسول الذى يتناسب مع نوع البشرة ما يحافظ على جمالها ونضارتها.

الخيار المثلج لتنظيف البشرة 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، الخيار المثلج لتنظيف البشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:-

خيارة مثلجة

الطريقة:-

  • نحضر الخيار ونغسله جيدا ونضعه بالفريزر.
  • عندما يتجمد نخرجه من الفريزر ونتركه يهدأ قليلا.
  • نقسمه نصفين ونأخذ نصف ونلفه بكيس بلاستيك ونضعه بالفريزر.
  • أما النصف الثاني نمرره على البشرة فى حركات دائرية برفق لمدة 5 دقائق.
  • نترك البشرة حتى تجف.
  • نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرة يوميا فى الصباح الباكر للحصول على أفضل النتائج.
  • هذه الطريقة تفتح البشرة وتساعد ف. غلق المسام الواسعة وتنظف البشرة بعمق.
  • كما تعمل على تفتيح البشرة وشد التجاعيد، لذا يجب المواظبة عليها.
الخيار المثلج لتنظيف البشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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بمكونين اثنين، احصلى على بشرة مثل الفلتر خالية من العيوب

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كريم طبيعي استخدميه يوميا للحصول على بشرة صافية وناصعة البياض

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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