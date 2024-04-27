أخبار الرياضة اليوم.. محمد عبد المنعم يعلق على الاحتفال بهدفه أمام مازيمبي.. محمد صلاح يدخل في شجار مع كلوب والزمالك يخسر لقب إفريقيا لليد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي نشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

مباراة الزمالك ودريمز، قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة دريمز المقرر لها غدًا الأحد في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، ستكون قوية ومفتوحة وفريقه سيخوض اللقاء من أجل تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الذي يسبق المباراة: "سيكون أمرًا رائعًا أن نتأهل للمباراة النهائية وأن نسعد الجماهير في كل مكان، ونمتلك دوافع كبيرة غدًا من أجل التأهل للنهائي لأن هدفنا هو حصد اللقب".

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كرة اليد، خسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني أمام نظيره الترجي التونسي بنتيجة 25-30 في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على صالة المركب الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية، في نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

، نشر محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي، توضيحا عبر استوري إنستجرام عن الصورة التي انتشرت له أمس عقب إحرازه هدفا في مرمى مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد المنعم: “الحمد لله على مكسب أمس، ويارب تكمل على خير ونسعد أعظم جمهور في الكون”.

وتابع عبد المنعم: “الصورة اللي علق عليها أصحاب النوايا السيئة فسروها بشكل غلط، أنا تعرضت لكدمة قوية أسفل عضلات الظهر وشعرت أنه حصل "جلط” للجلد وفيه دم بينزف وبشكل تلقائي ونتيجة شعوري بآلام تصرفت.

وأكد في توضيحه: لم أتوجه بتصرفي هذا ناحية أي حد من الاستاد وعملت أشعة عقب المباراة وكابتن خالد بيبو على علم بالأشعة، أنا راجل متربي ومينفعش أعمل غلط بالشكل ده.

الدوري الإنجليزي، هبط فريق شيفيلد يونايتد إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بشكل رسمي، بعد الهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 5-1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع خسارة شيفيلد يحتل المركز الأخير برصيد 16 نقطة، بفارق 10 نقاط عن نوتنجهام فورست صاحب المركز الـ17، ليتأكد هبوطه بشكل رسمي.

سلطت الصحف الإنجليزية على واقعة شجار محمد صلاح لاعب ليفربول ومدربه يورجن كلوب خلال لقاء وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلقت صحيفة ديلي ميل على الواقعة وقالت: إن ما حدث يأتي في ظل مغادرة المدرب في نهاية الموسم، وتراجع أداء محمد صلاح في الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك غضبا بين جماهير ليفربول، بسبب ما فعله الطرفان، واشتعال الموقف بينهما.

فيما تحدث موقع ليفربول إيكو أن ما حدث بين محمد صلاح وكلوب، وتصاعد الأزمة بين الطرفين، في ظل الخلافات بينهما خلال الفترة الماضية.

وتابعت أن محمد صلاح ويورجن كلوب،ربما هما الشخصان اللذان بذلا أكثر من أي ثنائي آخر لإبراز عظمة ليفربول في السنوات الأخيرة.

الأهلي، يخضع وسام أبوعلي لاعب النادي الأهلي، لكشف طبي اليوم قبل المران بعد شكواه عقب مباراة مازيمبي، والتي أقيمت أمس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واشتكى وسام أبوعلي من إصابة في الكتف عقب مباراة مازيمبي ليخضع اللاعب لفحص طبي اليوم للوقوف على حالته الصحية.

كشف موقع (إرم نيوز) أن النادي الأهلي بدأ في التخطيط لموسم انتقالات الفريق القادم أملا في تكوين فريق قوي حيث ينتظر الفريق موسما فيه تحديات كثيرة.



وسيشارك الأهلي بنهاية الموسم القادم في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، بخلاف المنافسات المحلية والأفريقية.

عمر فايد ضمن اهتمامات الأهلي

وحسب مصادر إرم نيوز، دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع عمر فايد مدافع المقاولون العرب السابق والمحترف في صفوف فريق نوفي بازار الصربي.

الأهلي، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي إعادة محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا إلي صفوف الأهلي نهاية الموسم الحالي رغم إصابة اللاعب الأخيرة بالرباط الصليبي.

وعلمت فيتو أن كولر أبلغ إدارة الأهلي برغبته في إعادة اللاعب رغم تعرضه مؤخرًا للإصابة في الرباط الصليبي.