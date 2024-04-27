الأهلي والزمالك وجهًا لوجه في نهائي كأس مصر للطائرة رجال

الكرة الطائرة، نجح فريقا الأهلي والزمالك للكرة الطائرة رجال في التأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر للرجال موسم 2023/2024، والمقامة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر للطائرة

ونجح الزمالك في التأهل إلى نهائي البطولة، بعدما حقق فوزً مثيرًا على طلائع الجيش بنتيجة 3/2 في لقاء نصف النهائي.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/17

21/25

22/25

25/21

15/11

تأهل الأهلي لنهائي كأس مصر للطائرة

على الجانب الآخر تأهل النادي الأهلي بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 3/0 في نصف النهائي الآخر.

Advertisements

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/15

25/13

25/16

وبذلك يتقابل الأهلي والزمالك في المباراة النهائية غدًا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

ويسبق المباراة النهائية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين طلائع الجيش وبتروجت في تمام الساعة السادسة مساءً على الصالة ذاتها.