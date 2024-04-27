الأهلي يتفاوض مع عمر فايد لتدعيم خط الدفاع

كشف موقع (إرم نيوز) أن النادي الأهلي بدأ في التخطيط لموسم انتقالات الفريق القادم أملا في تكوين فريق قوي حيث ينتظر الفريق موسما فيه تحديات كثيرة.

وسيشارك الأهلي بنهاية الموسم القادم في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، بخلاف المنافسات المحلية والأفريقية.

عمر فايد ضمن اهتمامات الأهلي

وحسب مصادر إرم نيوز، دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع عمر فايد مدافع المقاولون العرب السابق والمحترف في صفوف فريق نوفي بازار الصربي.

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وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن النادي الأهلي يفضل التعاقد مع عمر فايد عن إياد العسقلاني مدافع منتخب مصر الأوليمبي لتدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد.

والأهلي استقر على رحيل محمد عبدالمنعم للاحتراف الخارجي بناءا على رغبته، ومحمود متولي بسبب كثرة الإصابات والتعاقد مع ثنائي دفاع مميز.

واستقرت لجنة التخطيط واللجنة الفنية بالنادي الأهلي على ضم عمر فايد لاعب المقاولون العرب السابق في الموسم المقبل.

وسيدخل الأهلي في مفاوضات مع نادي فنربخشة التركي الذي يملك عقد اللاعب عمر فايد بشكل كامل تمهيدا لحسم الصفقة.

ويلقب عمر فايد المعار من فنربخشة لفريق نوفي بازار بخليفة أحمد حجازي لاعب اتحاد السعودي جدة السعودي بسبب تشابهما في البنيان الجسدي من حيث الطول.

موعد مباراة الأهلي والترجي في النهائي

وكان الاتحاد الأفريقي "كاف" أعلن في وقت سابق عن موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 18 من شهر مايو المقبل فيما يقام لقاء الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.

مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

ولعب الأهلي مع سان جورج في دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمكن الأحمر من الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في الذهاب، بينما فاز لقاء الإياب بأربعة أهداف.

دور المجموعات

وفي دور المجموعات تمكن الأهلي من الفوز في الجولة الأولى على ميدياما بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الجولة الثانية تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق.

وتعادل الأحمر سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تكررت نفس النتيجة في الجولة الرابعة أمام الفريق الجزائري شباب بلوزداد.

وعاد الأهلي من جديد إلى الفوز عن طريق ميدياما بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

وفي الجولة الاخيرة في دور المجموعات والسادسة، حقق الأهلي فوزا مهما على يانج أفريكانز بهدف نظيف ليحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

ربع النهائي

وواجه الأهلي في ربع النهائي سيمبا التنزاني، وتمكن في لقاء الذهاب من الفوز بهدف نظيف.

وفي مباراة الإياب تمكن الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، على بطل تنزانيا، ليصعد إلى نصف النهائي.

نصف النهائي

وتواجه النادي الأهلي أمام مازيمبي في الدور نصف النهائي حيث تعادل في الذهاب 0ـ0 وفاز في الإياب بنتيجة 3ـ0 ليصعد إلي المباراة النهائية.