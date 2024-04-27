أسباب الإصابة بجفاف العين؟ وطرق علاجه من الصيدلية

يتسبب جفاف العين في الكثير من الدموع، وتسمى هذه الحالة المربكة بالتمزق المنعكس ويحدث ذلك لأن قلة الرطوبة تهيج العين، ويرسل إشارة استغاثة من خلال الجهاز العصبي لمزيد من التشحيم.

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ليرسل الجسم طوفانًا من الدموع لمحاولة تعويض الجفاف والذي يشبه إلى حد كبير ما يحدث عندما تدخل الرمال في العيون وتسيل ولكن هذه الدموع تتكون في معظمها من الماء، لذا فهي لا تعمل مثل الدموع الطبيعية يمكنها غسل الحطام بعيدًا، لكنها لا تستطيع تغطية سطح العين وفقًا لموقع "webMD" الطبي.

جفاف العين، فيتو

يوجد في الدموع التي ترطب العين مزيج من:

الماء، للرطوبة

زيوت للتشحيم

المخاط

الأجسام المضادة والبروتينات الخاصة التي تمنع العدوى

وتأتي المكونات من غدد خاصة حول عينك وغالبًا ما تعني العيون الجافة أن نظام الدموع خارج عن السيطرة.

وعندما لا توفر الدموع ما يكفي من الرطوبة، قد تلاحظ:

الشعور وكأن هناك شيئًا ما في عينك

مثير للحكة

احمرار

رؤية ضبابية

الحساسية للضوء

ما الذي يسبب جفاف العيون؟

في بعض الأحيان، يكون هناك نقص في التوازن في نظام تدفق الدموع، أو قد يؤدي مكيف الهواء أو المدفأة أو الأشياء الأخرى المحيطة به إلى تجفيف الغشاء المسيل للدموع، وتشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

عملية الشيخوخة الطبيعية، وخاصة سن اليأس

الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل مضادات الهيستامين

الأمراض التي تؤثر على قدرة الشخص على إفراز الدموع، مثل متلازمة سجوجرن، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وأمراض الأوعية الدموية الكولاجينية

المشاكل التي لا تسمح للجفون بالإغلاق كما ينبغي

علاج جفاف العيون

هناك عدد من الخيارات لعلاج جفاف العين، وتشمل العلاجات ما يلي:

جفاف العين، فيتو

قطرات ومراهم الدموع الاصطناعية، هذا هو العلاج الأكثر شيوعا وتتوفر أنواع عديدة من القطرات بدون وصفة طبية، لذلك قد تضطر إلى تجربة عدد قليل من المنتجات لمعرفة المنتج المناسب لك، وإذا كنت الشخص يعاني من جفاف العين المزمن، فهو بحاجة إلى استخدام القطرات حتى عندما تشعر بأن عيونه ليست بخير، وإلا فإنها لن تبقى مبللة بدرجة كافية إذا جفت العين أثناء النوم، يمكنك استخدام منتج سميك، مثل المرهم، في الليل.

انسداد النقاط المؤقتة، قد يختار الطبيب إغلاق النقطة أو القناة التي تصرف الدموع من العين، وقد تبدأ بسدادة مؤقتة مصممة لتذوب بمرور الوقت، واستنادًا إلى كيفية عمله سيعرف الطبيب ما إذا كانت المقابس الدائمة ستساعد أم لا.

سدادات نقطية غير قابلة للذوبان وانسداد نقطي عن طريق الكي (تطبيق الحرارة على قناة خروج المسيل للدموع)، إذا كانت السدادات المؤقتة تعمل بشكل جيد، فقد ينتقل الطبيب إلى سدادات طويلة الأمد أو قد يلجأ مباشرة إلى سدادة طويلة الأمد أو يمكنهم اختيار إجراء يسمى الكي وقد يحصل المريض على دواء يناسبه، ثم تستخدم أداة خاصة لحرق فتحة الفتح، الندبة التي تتكون تشكل سدادة دائمة وتعمل هذه الإجراءات على زيادة مستوى الدموع عن طريق سد "أنبوب التصريف" الذي تنتقل من خلاله الدموع عادة من العين إلى الأنف، ومن السهل إزالة سدادات الدموع، لكن في بعض الأحيان تخرج من تلقاء نفسها أو تسقط في مجرى الدموع، ويمكنها أن تجعل العين تشعر بتحسن وتقلل من الحاجة للدموع الاصطناعية.

ليبي فلو، يستخدم هذا الجهاز الطبي الحرارة والضغط لفتح الغدد المسدودة في الجفون، وتنتج هذه الغدد الزيت الموجود في الدموع ويحافظ على رطوبة العين ويمنع تبخر الدموع.

كريم التستوستيرون، يمكن أن يكون جفاف العين مرتبطًا بنقص هرمون التستوستيرون في الغدد الزيتية الموجودة على الجفون، وقد يصف الطبيب كريم التستوستيرون الذي يتم وضعه على الجفون، ويمكن أن يساعد الغدد الدهنية على العمل بشكل أفضل.

سيكلوسبورين، تساعد قطرة العين هذه التي تصرف بوصفة طبية العين على زيادة إنتاج الدموع.

الفارينكلين (تيرفايا)، وهذا رذاذ للأنف يمكن تناوله مرتين يوميًا في كل فتحة من الأنف لزيادة إنتاج الدموع مما قد يخفف من جفاف العين.

الأدوية والتغذية الأخرى: يمكنك استخدام قطرات العين الستيرويدية لفترات قصيرة، إلى جانب التدابير طويلة المدى، إضافة زيت السمك أو أوميغا 3 إلى نظامك الغذائي أو يمكن أن يساعد أيضًا.