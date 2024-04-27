نصائح ووصفات طبيعية، لثبات المكياج لأطول فترة ممكنة في الحر، من الأمور التي تبحث عنها كل الفتيات، مع قدوم فصل الصيف، فعدم ثبات المكياج، وبشكل خاص مكياج العيون، من أكثر المشاكل التي تواجه الفتيات طوال فصل الصيف.



نصائح ووصفات طبيعية لثبات المكياج



وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن هناك وصفات طبيعية لضمان ثبات المكياج لأطول فترة ممكنة في الحر، وذلك من خلال اتباع النصائح التالية:

قبل وضع المكياج

هناك عدة خطوات يمكنك اتباعها، قبل وضع المكياج، وهي كالتالي:

تنظيف وترطيب البشرة: تأكدي من تنظيف وجهك جيدًا باستخدام غسول لطيف مناسب لنوع بشرتك. رطبي بشرتك بكريم مرطب خفيف قبل وضع المكياج.

استخدمي برايمر: سيساعد البرايمر على امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة وتكوين قاعدة ناعمة للمكياج ليتم تثبيته بشكل أفضل.

استخدمي مكياج مقاوم للماء: اختاري كريم أساس وظلال عيون وأحمر شفاه مقاومة للماء للحصول على ثبات أفضل في الطقس الحار.

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أثناء وضع المكياج

أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن هناك بعض الحيل التي يمكنك اتباعها، كالتالي:

ضعي طبقات رقيقة من المكياج: تجنبي وضع طبقات كثيفة من المكياج، حيث يمكن أن تتراكم وتذوب في الطقس الحار.

استخدمي فرشاة رطبة لظلال العيون: ستساعد الفرشاة الرطبة على تثبيت ظلال العيون ومنعها من التلطخ.

استخدمي بودرة تثبيت: بعد الانتهاء من وضع المكياج، ضعي طبقة خفيفة من بودرة التثبيت على كامل وجهك، مع التركيز على المناطق الدهنية مثل الجبهة والأنف والذقن.

بعد وضع المكياج

كما أكدت سامنثا، أن هناك خطوات أخيرة يمكنك اتباعها، بعد انتهائك من وضع مكياجك، والتي تساعد على ثباته لأطول فترة ممكنة، كما يلي:

استخدمي رذاذ تثبيت المكياج: رذاذ تثبيت المكياج سيساعد على تثبيت المكياج في مكانه ومنع ذوبانه.

رتبّي مكياجك خلال اليوم: استخدمي أوراق ترطيب الوجه لامتصاص الزيوت الزائدة من بشرتك، ثم قومي بوضع طبقة خفيفة من بودرة التثبيت.

تجنبي لمس وجهك: لمس وجهك يمكن أن ينقل الزيوت والأوساخ إلى بشرتك، مما قد يؤدي إلى تلطخ المكياج.

اشربي الكثير من الماء: شرب الماء بانتظام يساعد على ترطيب بشرتك من الداخل ومنع جفافها، مما يساعد على ثبات المكياج.

تثبيت المكياج

وصفات طبيعية لتثبيت المكياج



وتقدم خبيرة العناية بالبشرة والجسم، مجموعة وصفات طبيعية لتثبيت المكياج:

ماء الورد: رشّي ماء الورد على وجهك قبل وضع المكياج، أو استخدميه كرذاذ تثبيت بعد الانتهاء من وضع المكياج.

جل الصبار: ضعي جل الصبار على وجهك قبل وضع المكياج، حيث يساعد على ترطيب البشرة وتثبيت المكياج.

بياض البيض: اخفقي بياض بيضة واحدة مع قليل من الماء، ثم ضعيها على وجهك باستخدام فرشاة. اتركيها حتى تجف، ثم ضعي المكياج.

النشا: امزجي ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من الماء، ثم ضعيها على وجهك باستخدام فرشاة. اتركيها حتى تجف، ثم ضعي المكياج.





نصائح نهائية لضمان ثبات المكياج

ارتدي قبعة ونظارات شمسية: ستساعد القبعة والنظارات الشمسية على حماية وجهك من أشعة الشمس، مما يساعد على منع ذوبان المكياج.

تجنبي التعرض المباشر للشمس: حاولي البقاء في الظل قدر الإمكان، خاصة في ساعات الذروة من أشعة الشمس.

استخدمي منشفة باردة: ضعي منشفة باردة على وجهك لمدة 10 دقائق قبل وضع المكياج، يساعد هذا على غلق المسام وشد البشرة.