الإثنين 19 فبراير 2024
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صحة ومرأة

أهمها سُمك القرنية، أسباب ظهور أعراض ارتفاع ضغط العين

ارتفاع ضغط العين،
ارتفاع ضغط العين، فيتو

في فحص العين المنتظم، الشيء الوحيد الذي يفحصه طبيب العيون دائمًا هو ضغط العين، حيث إنه يعطي صورة مهمة عن صحة عينك ويمكنه العثور على علامات تلف العصب البصري التي قد تؤثر على نظرك. 

تمتلئ العيون بالسوائل التي تبقيها منتفخة مثل الكرة ويمكن أن يتغير الضغط الطبيعي في العين خلال النهار ويختلف من شخص لآخر، في العين السليمة يتم تصريف السوائل بحرية للحفاظ على ثبات ضغط العين. 

ارتفاع ضغط العين، فيتو

ارتفاع ضغط الدم في العين هو عندما يكون الضغط داخل العين أعلى من الطبيعي ويتم قياس ضغط العين بالمليمتر من الزئبق (mmHg), ويتراوح ضغط العين الطبيعي من 10 إلى 21 ملم زئبقي، وارتفاع ضغط الدم في العين هو ضغط العين الذي يزيد عن 21 ملم زئبقي. 

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ارتفاع ضغط الدم في العين عادة ما يكون له هذه العلامات: 

ضغط العين أكبر من 21 ملم زئبق في إحدى العينين أو كلتيهما في زيارتين أو أكثر للعيادة. 

يبدو العصب البصري طبيعيا. 

لا تظهر أي علامات على الجلوكوما في اختبار المجال البصري، وهو اختبار لتقييم رؤيتك المحيطية (أو الجانبية). 

لا توجد علامات على أي مرض في العين. 

أسباب ارتفاع ضغط العين 

ينجم ارتفاع الضغط داخل العين عن خلل في إنتاج وتصريف السوائل في العين وفقًا لموقع "webmd" الطبي, القنوات التي تقوم عادة بتصريف السائل من داخل العين لا تعمل بشكل صحيح، ويتم إنتاج المزيد من السوائل ولكن لا يمكن تصريفها, وينتج عن ذلك زيادة كمية السوائل داخل العين وبالتالي رفع الضغط. 

ارتفاع ضغط العين، فيتو

توجد طريقة أخرى للتفكير في الضغط المرتفع داخل العين وهي تخيل بالون الماء, كلما زاد الماء الذي يتم وضعه في البالون، كلما زاد الضغط داخل البالون نفس الوضع يحدث عندما يكون هناك الكثير من السوائل داخل العين, كلما زاد السائل ارتفع الضغط.  

وأيضًا، مثلما يمكن أن ينفجر بالون الماء إذا تم وضع كمية كبيرة من الماء فيه، يمكن أن يتضرر العصب البصري في العين بسبب الضغط العالي جدًا. 

غالبًا ما يعاني الأشخاص ذوو القرنيات السميكة جدًا ولكن الطبيعية من قياس ضغط العين عند مستويات عالية من الطبيعي أو حتى أعلى قليلًا, وقد يكون ضغطها في الواقع أقل وطبيعيًا، لكن القرنيات السميكة تسبب قراءة عالية بشكل خاطئ أثناء القياسات. 

أعراض ارتفاع ضغط العين 

معظم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في العين ليس لديهم أي أعراض، ولهذا السبب فإن فحوصات العين المنتظمة مع طبيب العيون مهمة جدًا لاستبعاد أي ضرر قد يلحق بالعصب البصري نتيجة لارتفاع الضغط 

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