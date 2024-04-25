فوائد الأفوكادو، يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا ويقوى المناعة والعظام ويحارب السرطان

فوائد الأفوكادو، الأفوكادو من الفاكهة الشهيرة التى اشتهرت بارتفاع سعرها ولها مذاق مميز ولها استخدامات علاجية وتجميلية عديدة.

وفوائد الأفوكادو، عديدة لقيمتها الغذائية العالية فهى تحتوى على عناصر غذائية مهمة وينصح بها الخبراء دائما للحفاظ على صحة الكبار والصغار.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الأفوكادو من الفاكهة الاستوائية الشهيرة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم وعشاقها كثيرون خاصة عند تقديمه عصير سموزى بالمكسرات، كما يقدم الافوكادو كمقبلات وفى السلطة ولها فوائد علاجية عظيمة لذا يجب تناوله على فترات رغم ارتفاع سعره وذلك لأهميته للصحة.

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عناصر غذائية مهمة موجودة في الأفوكادو

وأضافت منى، أن الأفوكادو له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الدهون الصحية وأحماض الأوميجا 3 والبوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب ونسبة عالية من الألياف والبروتينات.

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فوائد الأفوكادو

وتابعت، أن من فوائد الأفوكادو التى تدفعنا لتناوله:-

يستخدم فى الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة لزيادة نضارتها وعلاج مشاكلها ومقاومة التجاعيد.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم والدهون الثلاثية لاحتوائه على الأوميجا 3 والدهون الصحية.

يعزز صحة الكبد.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

يعمل على زيادة الوزن لمرضى النحافة حيث يضاف إلى النظام الغذائي.

يخفض مستوى الدهون الثلاثية بالجسم.

يمكن أن يساعد فى إنقاص الوزن وذلك فى حالة حسابه ضمن السعرات الحرارية المسموح بها ضمن الغذاء اليومي.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا.

يقوى العظام والعضلات وهو مهم للرياضيين كثيرا.

يمد الجسم بالطاقة اللازمة وبالتالي مهم للصغار والكبار قبل ممارسة التمارين الرياضية.

ينظم حركة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك ويطرد السموم من الجسم وذلك لاحتوائه على عالية من الألياف.

ينشط المخ ويرفع مستوى التركيز ومعدلات الذكاء وهو مهم للصغار والطلاب.

يساعد في مقاومة الالتهابات بالجسم.

يساعد فى الوقاية من السرطان لاحتوائه على البيتا كاروتين التى تساعد فى مقاومة الشوارد الحرة المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية.

يحمى من أمراض الشيخوخة.

فوائد الأفوكادو التجميلية

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أن فوائد الافوكادو لا تقتصر على الفوائد العلاجية فقط، بل له فوائد تجميلية أيضا حيث يستخدم فى الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة والشعر لقدرته العظيمة على الترطيب كما يعيد جمال ونضارة البشرة.