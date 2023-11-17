خطورة مستحضرات تجميل العيون.. أطباء يحذرون من المنتجات الشعبية: تصيب السيدات بحساسية العين وقرح القرنية والعمى

خطورة مستحضرات تجميل العيون، تعد العيون هي الجزء الأجمل والأكثر حساسية في الجسم، لذا فإن وضع مكياج العيون المليء بالمواد الكيميائية أو وضع مستحضرات بالقرب من العين لا يمكن أن يكون آمنًا بأي حال من الأحوال، بالرغم من الشكل الجذاب لمستحضرات التجميل إلا أن مضاعفات استخدامها قد يكون خطيرًا للغاية.

مستحضرات التجميل، فيتو

اي من مستحضرات التجميل تسبب ضررًا بالعين؟

وأكدت الدكتورة عبير إبراهيم، استشاري طب وجراحة العيون بمعهد الرمد التذكاري، وجود العديد من مستحضرات التجميل التي يكون من الآمن استخدامها في منطقة العين وما حولها، ولكن من المهم تذكر أن أي شيء صناعي يتم استخدامه بالقرب من العين لفترات طويلة من المحتمل بنسبة كبيرة أن يعود بنتائج سلبية ليس فقط على العين وإنما على البشرة المحيطة بها.

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وأضافت أن المشكلة التي قد تواجهها معظم السيدات أثناء بحثهن عن مستحضر تجميلي آمن، هي في العثور على هذه المنتجات ذات المواد الخام الطبيعية والصحية على العين والتي بجانب ندرتها وعدم توافرها في الكثير من المنتجات، تكون مرتفعة الثمن ومن الصعب الحصول عليها بالذات مقارنة مع بدائلها في السوق، مشيرة إلى أنه بالحديث عن البدائل هنا لا نعني المنتجات الشعبية وإنما أخرى متوسطة من حيث السعر ومن انتاج شركات معروفة ولكن لا تحتوي على المواد الخام التي لا تؤثر على العين او الرؤية.

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وأوضحت طبيبة العيون في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه مع الاستعمال المستمر تؤثر هذه المنتجات على البشرة والعين سواء كان سعرها مرتفع أو متوسط، مضيفة أن المستحضرات الشعبية لا تحتاج لتعدد الاستعمال وإنما من مرة واحدة فقط قد تؤدي إلى رد فعل تحسسي بالعين.

الفرق بين مستحضرات تجميل العيون الغالية والشعبية

وقالت: إن هذا يحدث عادةً مع المستحضرات الشعبية لأنه من غير المعروف ما هو محتواها أو مما صنعت أو ما أن كانت حتى صالحة للاستهلاك البشري فقد تكون انتهت صلاحيتها، مؤكدة وجود العديد من الأمثلة الحية التي تشاهدها يوميًا فقالت: ونشاهد العديد من الحالات بالأخص عند استخدام “الأيلاينر أو الكحل الشعبي” من مرة واحدة فقط أصيبت الحالة بالتهابات شديدة جدا وعدوى بالعين.

وأوضحت أن شكوى المريض في هذه الحالات عادةً ما تكون أن عيونهم فجأة أصبحت حمراء للغاية بعد استخدام هذا المنتج كما لا يكونوا قادرين على فتحها وأي إضاءة بسيطة تسبب ألمًا لهم.

حساسية العين، فيتو

وشددت طبيبة العيون أن رداءة المنتجات الشعبية لا يعني أنه كلما ارتفع سعر المنتج كان أكثر أمانًا، فالبرغم من أنه صحيح نسبيًا في العديد من الأوقات إلا أنه يعتمد على الشخص الذي يستخدمه، حيث قد تكون المريضة لديها حساسية من مادة معينة مستخدمة في المنتج برغم أمانها في الحالات الأخرى.

وأشارت كذلك إلى أن "الفيلر" و"البوتكس"، الذي تلجأ له العديد من السيدات للحصول على نضارة وتوهج لبشرتهم وبرغم أمان استخدامها إلا أن الاستمرار بها قد يؤدي بنتائج عكسية تندم عليها المريضة لفترات طويلة لاحقة.

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متى تسبب مستحضرات تجميل العيون ردود فعل تحسسية للعين؟

قالت استشاري العيون ان كل منتجات مستحضرات التجميل تحدث ضررا بلا استثناء وربما ما يفرق بينهم هو المدة التي يستغرقها هذا الضرر للظهور، وتكون كالآتي:

تكون مرة واحدة فقط أكثر من كافية لإصابة العين بالعدوى وظهور أعراض الحساسية.

بعد اسبوع ان كانت المستحضرات من ماركات تجارية معروفة ولكن بها مواد مضرة بالبشرة.

وقد لا تظهر الأعراض إلا بعد سنوات في المنتجات التي تحتوي على مواد خام طبيعية، ولكن في كل الحالات يظهر التأثير السلبي على العين ولو بعد حين.

مستحضرات التجميل الشعبية كارثة بكل المقاييس

وشددت على أن المستحضرات التي تستخدم بداخل العين او بالقرب منها (من كحل وماسكرا وايلاينر) يجب التأكد من مصدرها جيدا ومن المواد الداخلة بتصنيعها فلا يجب أن تقتصد السيدة او الفتاة في هذه المنتجات بشكل خاص، لأن تأثيرها على العين قد يكون خطير ولا يمكن تلافيه.

وأكدت الطبيبة أن المنتجات الصحية مرتفعة السعر وهذا هو الواقع الذي نعيشه حاليًا بالذات مع الوضع الاقتصادي الحالي لذلك إذا وجدت السيدة منتج اقل في سعره من المعتاد بنسبة كبيرة يجب العلم أنه أما يحتوي على مواد مضرة وغير معروفة المصدر أو أنه منتهي الصلاحية ويتم إعادة بيعه في زجاجات جديدة لذلك يجب ان تنتبه السيدة عند الشراء.

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وأشارت الطبيبة إلى أن ضرر مستحضرات التجميل الشعبية لا يتوقف على المواد المستخدمة في التصنيع فقط وإنما كذلك طريقة التعبئة والمكان الذي تمت به هذه العملية من نظافة وتعقيم واهتمام بالبيئة التي يحفظ بها المنتج وجودة العبوات التي يوضع بها، حتى نوع البلاستيك المستخدم قد يكون السبب في إصابة العين، حيث تكون المنتجات بها عدوي من البيئة التي صنعت بها وتنقلها على العين.

أعراض إصابة العين بعدوى أو حساسية

وشددت كذلك على أنه من المهم للغاية أن تعرف كل سيدة التدابير الاحترازية عند اصابة العين بالحساسية او عدوي، وتكون هذه الأعراض كالآتي:

احمرار.

الشعور بشكة أو وخز في العين.

حرقان.

ألم.

وأكدت أنه يجب فور الشعور بأي من هذه الأعراض يجب إيقاف استخدام المنتج فورًا والاتجاه مباشرتًا إلى طبيب العيون بعد غسل العين جيدا بالماء.

واستكملت حديثها: بعض الفتيات تقول أنا عيني حرقتني بس أنا عندي مناسبة أو هكمل وبعدين أشوف إيه المشكلة" من الأسباب التي تتسبب في حدوث العديد من المضاعفات في العين، مؤكدة أن هذا يحدث في العديد من الحالات مع العدسات اللاصقة التجميلية التي تباع في صالونات التجميل أو حتى بالشوارع، والتي تعد أكثر المنتجات التي تتسبب في مضاعفات للعين كارثية، فعندما تصل الفتاة إلى المنزل تكون هذه المستحضرات تسببت في تكوين قرح في القرنية.

مستحضرات التجميل، فيتو

مضاعفات حساسية العين

وقالت: إن مضاعفات اصابة العين جراء مستحضرات التجميل يكون في معظم الحالات خفيفة إذا لم تهمل المريضة في عينها، ولكن قد تصل إلى مراحل خطيرة إن لم يتم تداركها سريعًا، وتكون كالآتي:

جفاف العين هو أبسط شيء يحدث من تحسس العين بسبب المستحضرات الرديئة.

الالتهابات.

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قرح في القرنية، وإذا لم تعالج جيدا قد تسبب عتمة في العين لتكون المرحلة النهائية هي فقدان البصر نهائيًا.

عدوى بالعين، وتكون مضاعفاتها نفس مضاعفات القرحة، ونتاجًا لها قد يقوم الطبيب بترقيع القرنية أو يفقد المريض البصر نهائيًا.