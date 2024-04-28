خبير: توالى مبيعات المؤسسات المحلية وراء تراجعات البورصة الأسبوع الماضي

أكد أيمن فودة خبير أسواق المال، أننا شهدنا “أسبوع أحمر” للمؤشرات المصرية ينهى به الرئيسى بخسائر فاقت الـ 8.5% منهيا عند 25917 نقطة، بمبيعات محلية وعربية مكثفة على كافة القياديات.

وفقد أنهى السبعينى متساوى الأوزان أسبوعه على خسائر 473 نقطة بنسبة تراجع 7.3% منهيا عند 5997 نقطة بعد أن اتجه الأفراد للبيع مع تراجع أو فقد الثقة فى مستقبل السوق خلال الفترة القادمة، والذى فقد معه رأس المال السوقى للشركات المقيدة 235 مليار جنيه، كأكبر خسائر أسبوعية يحققه راس المال السوقى الذى أنهى تداولات الأسبوع عند 1.768 تريليون جنيه

وأضاف خبير أسواق المال، أنه تراجعت كافة المؤشرات لجلسة نهاية الأسبوع وقبل إجازة عيد تحرير سيناء ليعود الرئيسي للتداول أسفل ال 26116 نقطة كدعم ثانوى ليتراجع بنهاية جلسة الخميس ب 3.21%، وكذا الحال على المؤشر السبعينى الذى تراجع جلسة الخميس بـ 3.49% مع غياب المشترى واستمرار بيع المؤسسات والصناديق المحلية ز معها بصورة أقل المؤسسات العربية والذى لم ينجح فى توازن مشتريات الاجانب المنخفضة مع تراجع نسبة لقيم التداول.

جاءت بعض التحديات التى واجهها سوق المال خلال تداولات الأسبوع منها الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية التى استمر السوق فى الانخفاض بعد الغاؤها من قبل مصلحة الضرائب وادارة البورصة إلا أن السبب الأكبر هو توالى مبيعات المؤسسات المحلية بعد فترة طويلة من الشراء التجميعيى على الاسهم وخاصة القائدة والذى لابد له من نهاية مع وصول الاسهم للتشبع البيعى والذى يتوقع له الحدوث بعد فترة من الأداء العرضى لتصفية البائع قبل معاودة الارتفاع لاستهداف المستويات الأعلى.

وتابع، أنه أصبحت أهم الدعوم الرئيسية الان عند مستوى ال 25200 - 25100 نقطة والتى بكسرها يمكن استهداف مستوى القمة السابقة قبل موجة الصعود الأخيرة عند 2300 -22800 نقطة، والذى سيكون دافع قوى المؤشر لاستهداف مستويات تاريخية جديدة أعلى من القمة التاريخية المحققة عند 34500 نقطة..

لذا فعلى المستثمر متوسط وطويل الأجل الغير محمل بمارجن قفل الشاشة والتريث حتى معاودة السوق الارتفاع وعلى المستثمر المضارب وقصير الاجل استخدام التذبذات السعرية فى التخفيف مع أى ارتدادة وإعادة الشراء مع التراجعات مع الاحتفاظ بسيولة مالية بصفة دائمة واغلاق أى مراكز مدينة من كريديت أو مارجن لحين استقرار السوق والتأكيد على تحوله الاتجاه الصاعد قصير الأجل.

Advertisements

تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو تريليون جنيه، لتخسر نحو 50 مليار جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.21% عند مستوى 25917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.99% عند مستوى 32521 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.21% عند مستوى 11102 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.49% عند مستوى 5997 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.48% عند مستوى 8510 نقاط.

تداولات منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 86 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.818 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.86% عند مستوى 26777 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.94% عند مستوى 32626 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.87% ليغلق عند مستوى 114470 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 6213 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.03% ليغلق عند مستوى 8817 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.904 تريليون جنيه، لتخسر نحو 30 مليار جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.67 % عند مستوى 28144 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.01% عند مستوى 34321 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% عند مستوى 12058 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% عند مستوى 6544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% عند مستوى 9284 نقطة.

Advertisements

تداولات بداية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.934 تريليون جنيه، ليربح نحو 19 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.09 % عند مستوى 28642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% عند مستوى 35053 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% عند مستوى 12214 نقطة.

البورصة المصرية،

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72% عند مستوى 6615 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% عند مستوى 9407 نقاط.

Advertisements