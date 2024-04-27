أهمها السيلان والعطس، أعراض حساسية الأنف وطرق علاجها

حساسية الأنف هي رد فعل الجسم تجاه المواد الموجودة في البيئة المحيطة بالشخص، مثل حبوب اللقاح والعفن وعث الغبار ووبر الحيوانات الأليفة، حيث يرى الجسم الشيء الذي لدي الشخص حساسية تجاهه على أنه جسم غريب يحاول الدخزل، ليرسل مواد كيميائية مثل الهستامين لمحاربة المادة الغريبة.

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الهستامين هو ما يثير الأعراض، ويصاب الشخص بالاحتقان وقد يشعر بالحكة في الأنف والعينين وتسيل الدموع والعطس بشكل كبير وفقًا لموقع "webMD" الطبي.

حساسية الأنف، فيتو

ومن الممكن أن تكون الحساسية تجاه أكثر من مادة واحدة، ومن الممكن أيضًا أن يصاب الشخص بالحساسية الموسمية وعلى مدار العام.

ويمكن أن تتسبب حساسية الأنف في التغيب عن العمل أو المدرسة، ولكن نوجد العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتخفيف الأعراض والشعور بالتحسن

الجيوب الأنفية والحساسية

الجيوب الأنفية هي جيوب مجوفة مملوءة بالهواء، يوجد بجسم الانسان جيوب جوفية في جميع أنحاءه، ولكن تلك التي تؤثر عليها حساسية الأنف هي الجيوب الأنفية الموجودة خلف الأنف وفي الخدين والجبهة وبين العينين.

وتصطف الجيوب الأنفية بالأغشية المخاطية، عندما تؤدي الحساسية إلى تورم الأغشية المخاطية، ويمكن للأنسجة الملتهبة أن تسد الجيوب الأنفية، ولا تستطيع الجيوب الأنفية التصريف مما يؤدي إلى حبس المخاط والهواء بالداخل وهذا يؤدي إلى الاحتقان والألم والضغط وأعراض الحساسية الأخرى.

أعراض حساسية الأنف

المواد الكيميائية التي تسمى الهستامين والتي يطلقها الجسم لمحاربة المادة التي يعاني المريض من حساسية تجاهها هي السبب الرئيسي لأعراض حساسية الأنف، والأعراض الأكثر شيوعًا هي:

سيلان أو انسداد الأنف

ضغط الجيوب الأنفية

العطس

حكة في العيون

عيون دامعة

صداع

التعب

السعال وصعوبة التنفس والصفير

ويعد التنقيط الأنفي الخلفي أيضًا من الأعراض الشائعة، وعادةً يبتلع المريض المخاط دون أن يعرف ذلك، ولكن إذا أصبح المخاط سميكًا أو إذا كان لديه مخاط أكثر من المعتاد، فإن ذلك يؤدي إلى التنقيط الأنفي الخلفي وذلك عندما يشعر بالمخاط يتساقط من الجزء الخلفي من الأنف إلى الحلق، وقد يبدو التنقيط الأنفي الخلفي أيضًا وكأنه كتلة في الحلق ويمكن أن يؤدي إلى الألم أو التهيج هناك.

تشخيص التهاب الأنف التحسسي

عادةً، يمكن للطبيب تشخيص الحساسية بناءً على الأعراض والمحفزات، وإذا كانت ردود الأفعال أكثر شدة، فقد يقوم أخصائي الحساسية (طبيب متخصص في علاج الحساسية) بإجراء اختبار جلدي لمعرفة ما هي المسببات.

وسوف يقومون بوخز أو خدش البشرة وبقطع صغيرة من الأشياء التي قد تسبب رد فعل تحسسي، وإذا تسببت أي من هذه المواد في احمرار وحكة، فهذا يعني أن لدي المريض حساسية تجاه هذا المحفز المحدد.

من يصاب بحساسية الأنف؟

يعاني ما يصل إلى 30% من البالغين و40% من الأطفال من الحساسية التي تؤثر على الممرات الأنفية، ولا أحد يعرف لماذا يحصل عليها بعض الناس والبعض الآخر لا يفعل ذلك.

إذا كان الوالدين يعانيان من الحساسية، فهناك احتمال أكبر أن يعاني منها الابن كذلك، وإذا كان الشخص يعاني من الربو أو الأكزيما، فهو أكثر عرضة للإصابة بحمى القش أو الحساسية على مدار العام.

علاج التهاب الأنف التحسسي

حساسية الأنف، فيتو

إذا كان لدي المريض أعراض خفيفة تحدث لفترة قصيرة فقط خلال العام، فقد تكون الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) كافية، بالنسبة للأدوية المتاحة دون وصفة طبية.

تشمل العلاجات بدون وصفة طبية لالتهاب الأنف التحسسي ما يلي:

مضادات الهيستامين، تعمل هذه الأدوية عن طريق منع الهيستامين، وهي مادة كيميائية تسبب العديد من أعراض الحساسية، وهي تساعد في تخفيف الحكة والعطس والاختناق والأعراض الأخرى، وتشمل الأمثلة السيتريزين، وفيكسوفينادين، ولوراتادين، ومن المعروف أن مضادات الهيستامين كلورفينيرامين وديفينهيدرامين تسبب النعاس، وإذا كانت المشكلة الرئيسية هي العطس والحكة، فقد يوصي الطبيب بأحد هذه العلاجات وربما مع علاجات أخرى أيضًا.

مزيلات الاحتقان، تساعد هذه الأدوية في علاج الاحتقان، وتقلل من التورم في الممرات الأنفية وتفتحها، ومزيل الاحتقان الأكثر شيوعا هو السودوإيفيدرين.

بعض مزيلات الاحتقان تأتي على شكل بخاخات أنفية، مثل عفرين. لا تستخدم مضادات الاحتقان الأنفية لأكثر من 3 أيام في المرة الواحدة. إذا استخدمتها لفترة طويلة جدًا، فقد تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

مزيلات الاحتقان الفموية التي تتناولها عن طريق الفم ليست مناسبة للجميع حيث ترفع هذه الأدوية ضغط الدم، لذا لا يجب أن تتناولها إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم أو بعض الحالات المرتبطة بالقلب، وكذلك قد يواجه الرجال الذين يعانون من صعوبة في التبول بسبب تضخم البروستاتا زيادة في سوء الحالة إذا تناولوا مزيلات الاحتقان.