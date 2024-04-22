الإثنين 22 أبريل 2024
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صحة ومرأة

الصحة تكشف حقيقة وجود علاج دوائي لمرض التوحد

مرض التوحد عند الأطفال،
مرض التوحد عند الأطفال، فيتو

أكدت وزارة الصحة أن مرض التوحد ليس له علاج دوائي يقضي على المرض.

 مرض التوحد عبارة عن اضطراب في النمو يؤثر غلى سلوك المصاب

 

وأوضحت وزارة الصحة أن مرض التوحد عبارة عن اضطراب في النمو يؤثر على سلوك المصاب به مشيرة إلي أن علاج مرض التوحد عبارة عن برامج علاجية لتنمية السلوك والمهارات.


وحثت وزارة الصحة على ضرورة الاكتشاف المبكر للمرض لبدء برامج تحسين مهارات الطفل المصاب 
 

والتوحد من الأمراض النفسية والعصبية وعبارة عن اضطراب يظهر في السنوات الأولى من عمر الطفل ويحدث بسبب الإصابة بمرض التوحد ضعف في مهارات التواصل اللفظية وغير اللفظية للطفل.

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أعراض مرض التوحد

 

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض مرض التوحد منها:

1-تأخر في اللغة والكلام

2-يواجه الطفل مشاكل في التواصل الغير لفظي

3-لا يستطيع التعبير بالإشارات

4-يقوم بتكرار الحركات بشكل مستمر

5- ينزعج من الأصوات المرتفعة والإضاءات العادية ولا يمكنه التعايش والتأقلم معها.

 

وأوضحت دراسة طبية حديثة أن مرض التوحد أو اضطراب طيف التوحد يعاني العديد من الأطفال من الإصابة منه ويسبب المرض مشكلات مختلفة في التعلم والتواصل الاجتماعي وتطور اللغة وقد يحتاجون إلى علاج مكثف للتغلب على تحدياتهم وتعلم المهارات الحياتية المختلفة.

أعراض مرض التوحد

 قد يعاني البعض من أعراض حادة وقد لا يتعلمون أبدًا التحدث أو التواصل البصري، بينما يستطيع العديد من الآخرين أن يعيشوا حياة طبيعية نسبيًا ويتطلبون دعمًا أقل من الآخرين.

وقد يؤثر التوحد أو لا يؤثر على القدرات المعرفية،  وفي حين قد يتمتع البعض بذكاء استثنائي، قد يعاني البعض الآخر من إعاقات ذهنية.

 

ووفقا لدراسة نشرت في مجلة التوحد واضطرابات النمو، فإن حوالي 40% من المصابين بالتوحد يعانون من إعاقة ذهنية، في حين أن البقية يتمتعون بذكاء متوسط ​​أو فوق المتوسط.

ما هو مرض التوحد

وكشفت دراسة طبية أنه قد يعاني بعض الأطفال مما يسمى بالتوحد الخفيف حيث قد يجدون صعوبة في بدء المحادثات والحفاظ عليها، ويكونون حساسين للغاية للضوء والصوت والألم، وينزعجون من البيئة المتغيرة وينغمسون في سلوكيات متكررة.

وقد لا يتم تشخيصهم لسنوات لأنهم قد لا يعتمدون بشكل كامل على الآخرين في جميع أنشطتهم.

وعلى النقيض من ذلك، فإن الأطفال المصابين بالتوحد الشديد لا يتمكنون ببساطة من التواصل ويعتمدون بشكل كامل على والديهم أو غيرهم من مقدمي الرعاية لفهم احتياجاتهم.

تحديات مرض التوحد

ويعاني هؤلاء الأطفال من تأخر في المعالم الإجتماعية واللغوية مما يعيقهم عن الاختلاط مع أقرانهم والتواصل مع الآخرين. 

اسباب صعوبة تشخيص الأطفال المصابين بمرض التوحد 

 

وقد يتمتع الأطفال المصابون بالتوحد الخفيف بمهارات ذاكرة فائقة وقدرات تحليلية ومنطقية قوية، وقد يتفوقون في العلوم والرياضيات والموسيقى، وبسبب كل هذه المهارات، قد لا يتم التعرف على حالتهم، أحيانًا حتى سن البلوغ.

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وقد يتأثر البعض من الاطفال بشكل طفيف ويحتاجون إلى الحد الأدنى من الدعم الاجتماعي، في حين قد يعتمد البعض الآخر بشكل كامل على جميع أنشطتهم.

اوضحت الدراسة أنه لا يتم تشخيص الأطفال المصابين بالتوحد الخفيف للكثيرين سنوات ويظهرون صعوبات في الغالب في التفاعل الاجتماعي وإقامة العلاقات وزيادة الحساسية للضوء والصوت والألم وصعوبة التكيف مع البيئة المتغيرة، ومن ناحية أخرى، قد يكون لديهم ذاكرة استثنائية وفهم وقدرات تحليلية ومنطقية، وقد يكونون شديدي الذكاء

 

 

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علاج مرض التوحد وزارة الصحة مرض التوحد الاكتشاف المبكر

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