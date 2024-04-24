أسباب الصداع بالجانب الأيمن من الرأس، ومتى تذهب للطبيب؟

يعاني العديد من الأشخاص من الصداع في جانب واحد فقط من الرأس، وتشمل الأسباب المحتملة للصداع على الجانب الأيمن استخدام الأدوية والحساسية والصداع النصفي والمشاكل العصبية.

الصداع هو أكثر أنواع الألم شيوعًا التي يعاني منها الأشخاص، ويمكن أن تختلف في المدة والتكرار والمنطقة التي تؤثر عليها وفقًا لموقع "medical news today" الطبي.

الصداع على الجانب الأيمن من الرأس، فيتو

ما سبب الصداع في الجانب الأيمن؟

قد يكون سبب الصداع في الجانب الأيمن من الرأس هو:

المشاكل العصبية

يمكن لمشاكل مختلفة في الدماغ أن تسبب ألمًا من جانب واحد في رأس شخص ما.

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وقد تكون الحالات العصبية التالية مسؤولة عن الصداع في جانب واحد:

الألم العصبي : يحدث هذا عندما تتضرر أو تلتهب الأعصاب، التي تمتد من أعلى الحبل الشوكي إلى فروة الرأس، وتشمل الأعراض ألمًا حادًا في الجزء الخلفي من الرأس والرقبة والحساسية للضوء.

التهاب الشرايين الصدغي: تلتهب الشرايين الموجودة في الرأس والرقبة بالتهاب الشرايين الصدغي، ويسبب إلى جانب آلام العضلات صداعًا شديدًا على جانب الرأس، وتشمل الأعراض الأخرى التعب وألم الفك والمعابد الرقيقة.

ألم العصب الثلاثي : يسبب ألمًا شديدًا في الوجه والرأس، ويؤثر الألم عادة على جانب واحد فقط في كل مرة، ويحدث ذلك نتيجة لخلل في العصب الثلاثي التوائم الموجود في قاعدة الدماغ.

استخدام الدواء

يمكن أن يكون الصداع أحد الآثار الجانبية للأدوية الموصوفة أو المتاحة دون وصفة طبية (OTC)، ويمكن أن تحدث أيضًا بسبب الإفراط في استخدام الأدوية بما في ذلك مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية مثل:

اسيتامينوفين

أسبرين

ايبوبروفين

ويسمى هذا النوع من الصداع بصداع الإفراط في تناول الأدوية وهو نوع شائع من الصداع، والذي قد يؤثر على 0.5-2.6% من سكان العالم.

ويُعرف الصداع الناجم عن الإفراط في تناول الأدوية بالصداع الثانوي، والذي يحدث بسبب حالة أخرى.

وغالبًا ما يكون الصداع الناتج عن الإفراط في استخدام الأدوية في أسوأ حالاته عند الاستيقاظ.

أسباب أخرى للصداع على الجانب الأيمن من الرأس

يمكن أن تؤدي الأسباب الأخرى للصداع إلى الشعور بالألم في الرأس بأكمله أو في جانب واحد فقط.

وتشمل هذه:

الحساسية

تمدد الأوعية الدموية، جدار الشريان ضعيف أو منتفخ

تعب

إصابة بالرأس

الالتهابات، بما في ذلك التهابات الجيوب الأنفية

تقلبات في مستويات السكر في الدم بسبب فقدان وجبات الطعام

سلالات العضلات أو عقدة في الرقبة

الأورام

ما هي أنواع الصداع التي تؤثر على الجانب الأيمن؟

هناك أكثر من 200 نوع من الصداع. بعضها عبارة عن صداع أولي، حيث يكون الصداع هو العرض الرئيسي. بعضها ثانوي، حيث يحدث الصداع كعرض من أعراض حالة أخرى.

ومع ذلك، فإن الصداع النصفي أو الصداع العنقودي هما الأسباب الأكثر احتمالا للصداع على جانب واحد من الرأس، وقد يسبب صداع التوتر أيضًا ألمًا في جانب واحد لدى بعض الأشخاص.

صداع نصفي

يعتقد الباحثون أن علم الوراثة يلعب دورًا في الصداع النصفي، ويتضمن الصداع النصفي نوعًا من الصداع الشديد الذي يسبب إحساسًا نابضًا أو ألمًا خفقانًا في الرأس، وقد يؤثر على جانب معين من الرأس.

عادة ما تكون الأحاسيس النبضية الشديدة أو الخفقان مصحوبة بما يلي:

عدم وضوح الرؤية

غثيان

حساسية للضوء

حساسية للصوت

القيء

يعاني ما يصل إلى ربع الأشخاص الذين يصابون بالصداع النصفي من اضطرابات بصرية أو فقدان مؤقت للرؤية، يُعرف باسم الهالة قبل ظهور الألم، ويمكن أن تستمر الأعراض لمدة تصل إلى 72 ساعة أو أكثر إذا لم يتم علاجها، حيث يؤثر الألم عادةً على جانب واحد فقط من الرأس.

محفزات الصداع النصفي

العوامل التالية يمكن أن تؤدي إلى الصداع النصفي:

أضواء ساطعة

التغيرات في الطقس، بما في ذلك الرطوبة والحرارة والضغط

التوتر العاطفي أو القلق

الأطعمة والمشروبات، مثل الكحول، والشوكولاتة، والجبن، واللحوم

التغيرات الهرمونية

ضجيج عالي

روائح قوية

التعب

الكثير أو القليل من النوم

العلاج المبكر هو المفتاح لتقليل طول وشدة الأعراض، وتشمل العلاجات أدوية بدون وصفة طبية أو وصفة طبية، مثل العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)، وتتضمن الوقاية تجنب المحفزات واستخدام الأدوية الوقائية في بعض الحالات.

الصداع العنقودي

الصداع العنقودي نادر ولكن الصداع الشديد الذي يحدث في أنماط دورية، الألم شديد وعادة ما يكون حول عين واحدة، وقد ينتشر أيضًا إلى مناطق أخرى من الرأس والوجه وكذلك الرقبة والكتفين.

عادةً ما يعاني الأشخاص من نوبات صداع متكررة لأسابيع أو أشهر قبل فترة الهدوء.

وتشمل الأعراض الأخرى للصداع العنقودي ما يلي:

تعرق الوجه

جلد شاحب أو محمر

عيون حمراء أو مائي

الأرق

انسداد أو سيلان الأنف

تورم حول العين المصابة

ويميل الذكور إلى تجربة الصداع العنقودي أكثر من الإناث، السبب الدقيق غير معروف ولكن التدخين وتعاطي الكحول والتاريخ العائلي للصداع العنقودي قد يزيد من خطر الإصابة.

ولا يوجد علاج لهذه الحالة، على الرغم من أن العلاجات يمكن أن تقلل من عدد وشدة الصداع العنقودي.

لديك صداع بالرأس

يعد صداع التوتر أكثر أنواع الصداع شيوعًا حيث يؤثر على حوالي 1 من كل 5 أشخاص، وقد يعاني بعض الأشخاص من صداع التوتر المزمن، حيث يعاني الأشخاص من الصداع لأكثر من 15 يومًا كل شهر ويستمر عدة ساعات أو قد يأتي ويذهب.

وعادة ما تؤثر على جانبي الرأس، ولكن قد تظهر الأعراض على بعض الأشخاص في جانب واحد فقط.

تشمل العلامات:

ألم مملة ومؤلمة

حنان فروة الرأس

عضلات الكتف والرقبة مؤلمة أو ضيقة

ضيق أو ضغط على الجبهة أو الجانبين أو الجزء الخلفي من الرأس

تستمر الأعراض عادةً لبضع دقائق إلى بضع ساعات وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.

ويمكن للأشخاص علاج صداع التوتر العرضي باستخدام مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية أو العلاجات المنزلية، وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من صداع التوتر المتكرر إلى تغيير نمط حياتهم، أو تحديد المحفزات وتجنبها أو استخدام الأدوية الموصوفة.

الصداع، فيتو

متى ترى الطبيب

العديد من حالات الصداع ستحل من تلقاء نفسها دون أي تدخل، ولكن يحب على الشخص الذي يعاني من الأعراض التالية بجانب الصداع أن يطلب العناية الطبية بشكل عاجل:

التغيرات في الرؤية

ارتباك

حمى

إصابة بالرأس

زيادة الألم أثناء الحركة

تصلب الرقبة

خدر

التغيرات الشخصية أو المعرفية

متسرع

اضطرابات النوم

كلام غير واضح

ضعف

يجب أيضًا على الأشخاص الذين يعانون من الصداع الشديد أو الذي يزداد سوءًا بشكل تدريجي مراجعة الطبيب.